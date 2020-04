Eixample Respira demana "una reducció dràstica" del trànsit després del confinament

La reducció del trànsit aquests dies arran del confinament de la població ha comportat una millora en la qualitat de l'aire. Ho constata la plataforma veïnal Eixample Respira, que assenyala que amb una "reducció dràstica" del trànsit rodat s'aconseguiria "no només complir amb els nivells legals de qualitat de l'aire, sinó també amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut". Per això, la plataforma considera que "cal implementar amb el màxim de contundència les mesures necessàries per reduir de manera dràstica els nivells de contaminació i soroll a l'àrea metropolitana de Barcelona". D'ençà que es va decretar el confinament de la població per la crisi sanitària del coronavirus, el trànsit ha disminuït fins a un 74,6%, segons l'Ajuntament de Barcelona.

Així mateix, la plataforma veïnal defensa que, una vegada acabi el període de confinament, s'haurien de prendre les mesures necessàries per garantir el distanciament físic d'1,5 metres entre ciutadans a l'espai públic. Per això proposen que s'ampliï l'espai per a vianants eliminant carrils de circulació de vehicles, places d'aparcament i motos aparcades a les voreres. També demanen que es redueixi el temps d'espera dels vianants als semàfors, que s'incrementi la freqüència de transport públic i que s'ampliï i millori la xarxa de carrils bici de la ciutat. A més, reclamen que s'ampliïn els espais públics de lleure i esport i que s'implementin altres mesures per evitar la concentració de vehicles en hores punta.

Eixample Respira argumenta que aquestes mesures ja s'estan aplicant a altres ciutats. A Viena, per exemple, s'han creat 21 carrers exclusius per a vianants i a Nova York s'ha tancat, durant 11 dies, el trànsit a les quatre vies principals. Aquesta setmana la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona ha caigut més d'un 6% respecte a la setmana passada, segons les últimes dades del Servei Català de Trànsit.