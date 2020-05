Buch admet que és "pràcticament impossible" controlar que tothom compleixi les franges horàries i confia en el "civisme" de la ciutadania

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha admès aquest dissabte que és "pràcticament impossible" controlar que tothom compleixi les franges horàries establertes per sortir a passejar i a fer esport a partir d'avui, ja que el govern espanyol no ha "ofert els mecanismes de control per poder-ho fer", ha dit el conseller. En aquest sentit, ha instat la ciutadania a ser responsable i a complir les mesures de seguretat i d'higiene recomanades. "És necessari confiar en el civisme i la capacitat d'autoprotecció de la ciutadania", ha dit Buch en declaracions a Catalunya Ràdio.

Desconfinament per zones

Sobre com s'haurien d'aplicar les diferents fases per a la tornada a la normalitat, el conseller d'Interior ha insistit que el desconfinament s'hauria de fer "territorialment" i adaptant-se a la realitat de cada "zona", i ha afirmat que la proposta del govern espanyol de fer-ho per províncies "caurà pel seu propi pes" perquè no respon a les necessitats dels diferents territoris. "Només serveix per entendre l'estat espanyol de fa dos segles", ha dit Buch, que ha insistit que la Generalitat continuarà proposant a l'executiu de Pedro Sánchez que "escolti" els governs autonòmics i s'adapti a la realitat de cada territori, per tal que el desconfinament es faci "basant-se en les dades i en evidències científiques i epidemiològiques".

L'extra també per als Mossos

La compensació econòmica que la Generalitat va anunciar aquesta setmana que donaria als professionals per la lluita contra el covid-19 va aixecar polseguera entre alguns col·lectius que en van quedar exclosos i que consideren que també l'haurien de cobrar. Un d'aquests és el cos dels Mossos d'Esquadra. Responent sobre aquest punt, Buch ha obert la porta aquest dissabte a permetre que els agents de la policia catalana també acabin rebent aquesta retribució. "Lluitarem perquè cap col·lectiu se senti exclòs", ha dit el conseller.