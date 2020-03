Castells: "A la Conca d'Òdena tenim la taxa de mortalitat més alta d'Europa"

Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha comparegut aquest dimarts acompanyat pels alcaldes dels altres municipis de la conca d'Òdena confinats, Jesús Miguel Juárez, alcalde de Santa Margarida de Montbui; Maria Sayavera, alcaldessa d'Òdena, i Noemí Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí. I han aprofitat per fer balanç d'aquest mes de març. "Som al pic de la pandèmia. Tenim la taxa de mortalitat més alta d'Europa. Per això estem confinats", ha dit Castells, que ha donat les dades de mortalitat a la conca d'Òdena, que ha registrat un augment de més del 300% respecte a anys anteriors durant el mes de març.

L'alcalde d'Igualada ha explicat que durant el mes de març del 2019 es van registrar a la conca d'Òdena 47 defuncions, mentre que la mitjana dels últims cinc anys durant aquest mateix mes era de 46 defuncions. Aquest mes de març, sense comptar dimarts (les dades encara no les tenen), hi ha hagut 140 defuncions i, d'aquestes, 40 han estat oficialment de persones que havien donat positiu en el test del covid-19. La diferència respecte a les dades que va donar el departament de Salut ( diu que hi ha hagut 67 persones que han mort a la conca d'Òdena després d'haver donat positiu per coronavirus) s'explica pel fet que les 27 persones que la conca no inclou en les seves dades són persones que no hi estan empadronades, però que havien anat a l'Hospital d'Igualada.

Respecte a les altres 100 defuncions a la conca d'Òdena durant aquest mes de març, Castells ha dit que eren persones mortes abans que se'ls fes el test i que, per tant, no estaven diagnosticades amb coronavirus abans de morir. Tant Castells com la resta d'alcaldes han comentat que donaven les dades per "alertar la població, no per alarmar-la". "Les dades no són fàcils de digerir però ajuden a entendre la complexitat del que ens toca viure. Igualada és l'espòiler del que pot passar a Catalunya", ha indicat Castells.

L'alcalde d'Igualada ha explicat també que tenen dades positives, com la dels "85 sanitaris aïllats de l'hospital que s'han pogut reincorporar a la feina", i ha tornat a reclamar que els enviïn material. "Ha arribat material, però poc. Continuem demanant-ne més, perquè és imprescindible per als professionals de primera línia. No ens cansarem de reclamar-ne". Com també continuen reclamant que es faci el test ràpid a tots els ciutadans que estan confinats a la conca. "L'única via possible de remetre aquest episodi és que es facin els tests a tots els ciutadans de la conca, segons ens diuen els epidemiòlegs", ha indicat.

Esperant el consell de ministres

Castells ha dit que tenen "l'esperança" que aquest dimarts el consell de ministres aprovi més "mesures per donar garanties i drets als treballadors i treballadores de la conca", cosa que fa dies que reclamen, i ha demanat ajudes a la Generalitat per pal·liar les conseqüències que aquesta crisi pot tenir en les empreses de la conca un cop passi la pandèmia. "Farem el que calgui per donar resposta a tothom. Activarem tota la potència econòmica dels ajuntaments, però també de la Diputació, de la Generalitat i de l'Estat".

Castells ha dit que durant el confinament hi ha hagut cinc detencions i que s'han aixecat "centenars d'actes". "Una gran part de la població està complint les mesures del confinament", ha recordat, abans d'explicar que quan passi la pandèmia han parlat amb la resta d'alcaldes per organitzar "l'homenatge que es mereixen totes les persones que ens han deixat".