Almenys sis municipis catalans han demanat ajuda a l'exèrcit per desinfectar l'espai públic o reforçar el confinament

La magnitud de la crisi del coronavirus està portant diversos ajuntaments catalans, principalment governats per socialistes, a demanar ajuda a l'exèrcit espanyol per gestionar les conseqüències de la pandèmia als seus municipis. Segons ha pogut confirmar l'ARA, almenys sis consistoris han fet arribar la seva sol·licitud a la delegació del govern a Catalunya, ja sigui per fer tasques de desinfecció de l'espai públic, ajudar en l'atenció de la població més vulnerable o reforçar els cossos policials a l'hora de fer complir les restriccions de moviment imposades per l'estat d'alarma.

Barcelona ja va demanar el suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per muntar un espai per a persones sensellar a la Fira de Barcelona, així com per desinfectar l'aeroport del Prat, el port i estacions de tren. Però a la capital catalana ja s'hi han sumat, com a mínim, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Barberà del Vallès i Constantí, que ara esperen resposta de l'executiu central, concretament del ministeri de Defensa.

El govern de l'Hospitalet de Llobregat, encapçalat per la socialista Núria Marín, ha fet arribar aquest mateix dilluns dues cartes a la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, en què li ha demanat l'ajuda de la UME per desinfectar els llocs més concorreguts de la ciutat i, en la línia de Barcelona, també s'ha sol·licitat un dispositiu per acollir persones sense llar, amb l'habilitació d'un espai acondicionat per allotjar-les, segons fonts municipals.

També ha fet el tràmit aquest matí el govern de Badalona. Segons fonts de l'executiu d'Àlex Pastor (PSC), s'ha demanat la intervenció de la UME per desinfectar punts de la ciutat com hospitals, centres sanitaris, mercats municipals, espais on ja s'estan acollint persones que viuen al carrer o els vuit llocs on s'estan repartint les targetes moneder als beneficiaris de les beques menjador. "Tot el que puguem demanar en benefici dels ciutadans i de la lluita contra el coronavirus serà benvingut", afirmen les fonts.

"En aquest moment d'absoluta excepcionalitat, qualsevol ajuda és bona", afirmava aquest diumenge en declaracions als mitjans l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés (PSC). Ho feia després d'haver demanat el suport de l'exèrcit per a "la desinfecció amb hipoclorit sòdic" d'elements com "baranes, barres, zones i portes d’entrada de residències i hospitals, entre d’altres", segons una nota de premsa difosa per l'Ajuntament. "La UME utilitza un producte que va molt bé per combatre el virus a l'espai públic", afegia Farrés.

"No ens veiem amb forces suficients per fer front a la situació"

En el cas de Barberà del Vallès (Vallès Occidental), segons consta en una nota de premsa difosa aquest dilluns per l'Ajuntament, l'objectiu de la petició a la UME és per la falta de "recursos" a l'hora de "garantir addicionalment qüestions com el compliment estricte del confinament a les llars o la desinfecció d’espais crítics i superfícies". "Aquesta petició s’efectua per tal de continuar garantint que la ciutadania rebi els serveis mínims essencials i bàsics, a la vegada d’evitar la propagació del contagi i aconseguir sortir d’aquesta situació minimitzant l’impacte social i econòmic", afirma a la nota l'alcalde, Xavier Garcés (PSC).

En una línia semblant s'expressa l'alcalde de Constantí (Tarragonès), Óscar Sánchez, que va fer la sol·licitud a la delegació del govern espanyol dissabte. En la carta que va enviar a Cunillera, a la qual ha tingut accés l'ARA, es demana el "desplegament" de la UME per donar suport als "serveis socials" a l'hora de fer complir "les mesures restrictives de l'estat d'alarma" i per "reforçar les tasques de neteja i desinfecció" dels principals carrers del municipi. "Nosaltres sols no ens veiem amb forces suficients per poder fer front a aquesta dura situació. Creiem que tot i no tenir de moment cap persona afectada, som un territori de risc i desitjaríem poder prevenir una infecció de conseqüències imprevisibles", conclou.