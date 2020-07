La Generalitat comptabilitza 84 persones hospitalitzades per covid-19 a Lleida

La xifra de persones ingressades amb coronavirus als hospitals de la regió sanitària de Lleida ha tornat a pujar en les últimes hores i ara se situa en 84, dues més que el dia anterior, segons ha informat el departament de Salut. El nombre de pacients ingressats que estan a les UCI, però, s'ha mantingut en 11, 6 dels quals són a l'Hospital Arnau de Vilanova i 5 l'Hospital Santa Maria.

L'Arnau de Vilanova és el centre que incrementa el volum d'ingressos i passa a tenir 46 persones amb el virus hospitalitzades a planta. És per això que entre aquest divendres i aquest dissabte el centre té previst obrir una tercera planta exclusivament per a pacients amb covid-19, un cop ja ha omplert les dues primeres i davant l'augment de casos registrat en les últimes hores, segons ha explicat el responsable del coronavirus del centre, José Luis Morales, en una entrevista a TV3. Morales ha reconegut: "Els casos van augmentant progressivament i la capacitat de covid està esgotada, per la qual cosa avui o demà obrirem la tercera planta", encara que ha reconegut que no tenen prou personal per atendre-la.

"Calculàvem haver d'obrir-la dilluns o dimarts, però ho avançarem perquè, tot i que avui donarem algunes altes, no ens pot agafar desprevinguts l'augment de casos", ha afirmat Morales, que espera que dilluns tornin alguns col·legues que estan aquests dies de vacances, fet que ajudarà a redistribuir els especialistes "per minimitzar" la falta de personal. "Hem de lluitar amb el que tenim", ha sentenciat.

A altres centres hospitalaris de la regió hi ha 27 persones amb coronavirus. D'altra banda, des de l'1 de juliol, les altes acumulades a l'Arnau de Vilanova són 38, mentre que a l'Hospital de Santa Maria només n'hi hagut una.

Preparats per a un augment de pacients

El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, va assegurar dimarts en roda de premsa que l'Hospital Arnau de Vilanova i l'Institut Català de la Salut "s'estan preparant per donar una millor resposta a l'augment de casos de covid-19 a la zona del Segrià". Com ho faran? Segons Comella, els pròxims passos que pensa fer el departament de Salut són, d'una banda, incorporar professionals d'altres indrets del territori, "tant per cobrir les vacances dels sanitaris com per reforçar l'actual equip", i, de l'altra, derivar a altres centres de Catalunya alguns pacients menys crítics, "de covid o no", per tal de "combinar una bona resposta al covid-19 amb la resta d'atencions ordinàries". Aquesta segona part seria essencial de cara a descongestionar l'Arnau de Vilanova, que si bé encara pot assumir amb escreix la demanda, ha d'estar preparat per si hi arriba una allau de malalts.