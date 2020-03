Un jutge envia a la presó un home per saltar-se el confinament i tossir als clients d'un supermercat a Reus

Primera mesura judicial a Catalunya per saltar-se el confinament. Un jutge ha enviat preventivament a la presó un home que va sortir al carrer en diverses ocasions sense justificació la setmana passada i que va acabar entrant en un supermercat de Reus tossint i escopint sobre els clients i els treballadors de l'establiment. L'home, a qui constaven una cinquantena d'antecedents policials, va resistir-se a la detenció dels agents: "El virus aquest a mi no m'afecta. Us afectarà a vosaltres, a mi no, perquè l'alcohol que porto a sobre el mata", hauria cridat als policies, segons recull la resolució del jutge.

L'home, de 37 anys i a qui els Mossos d'Esquadra responsabilitzen d'un delicte de resistència, desobediència i atemptat als agents de l'autoritat, havia estat denunciat en fins a en nou ocasions des de dimecres passat per saltar-se el confinament i protagonitzar diversos incidents: els agents el van interceptar diversos cops i en hores molt diferents al carrer Ample de Reus, al centre de Tarragona, a la carretera T-300 a Falset (Priorat).

"Davant de l'estat d'alarma per l'emergència sanitària, és evident que l'actitud renuent, obstructiva a complir les ordres de confinament decretades, no només suposa una desobediència greu per la seva reiteració, sinó que a més posa en perill la salut i la vida de les altres persones", assegura el jutge en l'escrit que ordena la presó preventiva per a l'home.

L'antecedent

La setmana passada un jutge de Tenerife va imposar la primera sanció judicial per saltar-se el confinament a dos homes més que estaven al carrer sense justificació en aquesta ciutat. Tots dos es van resistir en el moment de la seva detenció i un d'ells va agredir els agents. Després d'un judici ràpid, els homes van acceptar la sanció que els imposava el jutge. En cap dels dos casos es va decretar, però, una mesura de privació de llibertat, com la que s'ha establert ara a Reus.