"Als barcelonins els està costant molt venir a la Rambla"

La rambla de Barcelona va recuperant símbols de certa normalitat. Ho fa, això sí, a poc a poc i sense les onades de creueristes o de turistes vinguts de diferents llocs que ja havien donat forma al que era la normalitat precovid al centre de Barcelona. La nova pren forma de reobertures. Avui ha tornat el restaurant Amaya, un dels locals històrics, a tocar del monument a Colom, i d'altres, com el Nuria, a la part alta, ja ho van fer amb l'inici de la fase 2. Però la Rambla està encara molt lluny de recuperar el pols. "Està molt buida, molt deserta", lamenta Mireia Torralba, que regenta l'Amaya, el local obert el 1941 i que té exposats els marbres desgastats pel taloneig de les prostitutes. "Als barcelonins els està costant molt venir, malgrat algunes fotografies a les xarxes socials elogiant el fet de poder passejar sense turistes", afegeix.

Considera que s'ha sigut injust amb l'oferta gastronòmica de la Rambla i que s'ha tendit a generalitzar i a posar en el mateix sac els locals que s'han venut al tot pel turisme i els que han intentat mantenir una oferta de qualitat: "A la Rambla no tot és sangria i gerres de cervesa, hi ha locals emblemàtics com el mateix Nuria o el Cafè de l'Òpera, llocs d'aquells que si un dia tanquessin tots correríem a lamentar-nos-en". En els primers dies de desescalada, de fet, les terrasses que ja es van posar en marxa a la part baixa de l'artèria van abaixar preus i arraconar les grans copes de sangria per atraure el públic local, poc avesat a asseure's en aquelles cadires.

En el cas de l'Amaya, la reobertura, que es fa ara perquè abans les restriccions d'aforament i el poc públic feien gairebé impossible quadrar números, suposa doblar l'aposta: es recupera el bar, que havia passat a funcionar com a bar de l'Hotel Eurostars. Ara el local tindrà bar i restaurant. També s'ha decidit abolir, com a mínim d'entrada, el 10% de suplement per asseure's a la terrassa. "Ara seure fora no és un caprici, hi ha gent que se sent més segura en espais exteriors i no volem fer diferències", explica Torralba, que reconeix que el primer dia està sent "fluixet". Hi pesa el fet que molts treballadors de les oficines, que solien anar-hi a fer el menú de migdia, ara teletreballin i, també, esclar, la falta de turistes.

A l'hivern a l'hora de dinar assegura que el públic local s'imposava de manera aclaparadora per un 8 a 2, però en canvi, a l'estiu amb molta gent de vacances o fent jornada intensiva, el percentatge s'invertia. El problema que es troben ara és que falla tant el públic local com l'estranger i fan una crida als barcelonins a reapropiar-se del centre de la ciutat, a redescobrir la Rambla. Ells, de moment, tenen muntades 16 de les 28 taules que poden tenir i confien que la demanda es vagi recuperant.