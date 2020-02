La Llibreria Catalana de Perpinyà guanya el VII Premi Martí Gasull i Roig per la seva defensa de la llengua

La defensa i la promoció del català a la Catalunya del Nord durant més de tres dècades li ha valgut a la Llibreria Catalana de Perpinyà el VII Premi Martí Gasull i Roig, un guardó que s'atorga després d'una votació popular en què han participat més de 5.000 votants i que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha entregat aquest vespre.

El jurat també ha volgut reconèixer amb un Premi Especial la filòloga i mestra Teresa Casals per la seva tasca de defensa del model d'escola catalana i del sistema d'immersió lingüística. Durant l'entrega de premis, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha reclamat polítiques lingüístiques valentes per defensar el català.

Escuder ha comparat la situació de la llengua catalana amb l'emergència climàtica i ha recordat que de la mateixa manera que es pensa en polítiques a llarg termini per lluitar contra l'escalfament global, calen "polítiques i actituds efectives de veritat" per defensar el català "o això acabarà en desastre".

L'única a la Catalunya Nord

La Llibreria Catalana de Perpinyà, fundada l'any 1986 per l'activista cultural Joan Miquel Touron, és l'única de la Catalunya del Nord especialitzada en llibres en català i de temàtica catalana. L'any 2012 se'n va fer càrrec l'activista Joana Serra, que és qui ha recollit el premi aquest vespre. Serra té una forta vinculació amb Bao, on ha sigut vicepresidenta de l'associació catalanista Aire Nou de Bao.

Els altres dos finalistes dels premis eren l'organització independent Amical Wikimedia i l'associació de jugadors de videojocs Gaming.cat, que han rebut una litografia d'Antoni Tàpies com a reconeixement i agraïment a la seva feina en defensa de la llengua catalana i per la participació en els premis.