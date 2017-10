Tres detinguts en una nova operació antidroga al Raval

Nova actuació en la lluita contra els narcopisos al barri del Raval. I és que aquest dilluns s'han detingut tres persones més durant el registre de dos domicilis del número 5 del carrer Riereta i del 29 del carrer Nou de la Rambla, en una operació que han portat a terme conjuntament agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els tres homes estan acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública en l'àmbit del tràfic de substàncies estupefaents. En el registre s'han decomissat drogues en diferents quantitats i dues armes de foc, i s'ha comprovat que les substàncies estaven preparades per al consum i la distribució. L'actuació d'aquest matí és el resultat d'un dispositiu de vigilància i seguiment que els agents tenien obert per certificar que, realment, s'estava cometent tràfic de substàncies estupefaents en aquests dos punts.

Aquest escorcoll se suma al que els agents van fer fa deu dies al número 22 del carrer d'en Roig, i que va acabar amb la detenció de tres persones. Tots aquests domicilis funcionaven suposadament com a narcopisos ocupats, des d'on es traficava i on es consumien drogues. En aquest mateix carrer, fa una setmana un grup d'una vintena de veïns es van veure obligats a expulsar dues persones que volien tornar ocupar el pis, concretament el 3r 2ª.

33 detinguts des de principis d'any

La detenció que s'ha dut a terme aquest dimarts se suma a la llista de detencions que han portat a terme agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana des de principis d'any. De fet, fins ara s'han realitzat 33 detencions en els 27 registres fets en diferents pisos del barri del Raval. A causa de la tensió que es viu entre els veïns i els traficants de droga els dos cossos policials han reforçat les accions de prevenció i dissuasió amb un increment de patrulles uniformades a la zona. A més, fins ara segueixen tenint obertes diverses investigacions al voltant d'altres punts on es podria estar traficant amb substàncies estupefaents, i és per aquest motiu que no es descarten noves detencions.

Tant els Mossos d'Esquadra com la Guàrdia Urbana segueixen demanant la col·laboració dels veïns del barri. Recomanen que se'ls comuniqui al més aviat possible si hi ha sospites de tràfic de drogues, ja que d'aquesta manera ells poden actuar i comprovar la veracitat de la informació. En cas de veure-hi indicis evidents, inicien una investigació i ho posen en coneixement del jutjat. Els suggeriments dels agents han donat resultat i els últims mesos s'han intensificat les accions relacionals i de devolució d'informació amb els veïns. A més a més també ha millorat la relació amb els jutjats per conscienciar sobre les problemàtiques que comporta aquesta situació.

Agilitzar el tapiat dels pisos

Per incrementar l'eficàcia de les actuacions policials s'ha implementat un nou protocol de coordinació per agilitzar el tapiat dels pisos intervinguts i evitar, així, noves ocupacions. A partir d'un ràpid contacte amb la propietat s'aconsegueix que siguin els propietaris els que els tapiïn o que els agents puguin rebre el permís corresponent per fer-ho.