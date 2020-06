Sis centres educatius que podien obrir avui a Catalunya no ho han fet

Sis centres educatius que podien obrir aquest dilluns a Catalunya no ho han fet per diversos motius. Segons el balanç del departament d'Educació, aquesta setmana ja funcionaran el 40% d'escoles i instituts públics així com el 25% dels concertats. Els centres que poden obrir són els de les regions sanitàries que avui han entrat en la fase 2 de la desescalada: el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Aran, Girona i la Catalunya Central. Tot i això, aquest dilluns és festiu en més de 150 municipis, de manera que una part dels equipaments no obriran fins demà.

Pel que fa als centres que podien tornar a funcionar per a alguns supòsits, sis no han obert en aquest primer dia de reobertura. Tres casos han sigut a les comarques de Girona: l'Esculapi de l'Escala ha continuat tancat per una avaria a les canonades de subministrament, l'institut de Sils tampoc ha obert perquè estan acabant unes obres urgents i l'escola de Bàscara s'ha mantingut tancada. En aquest últim cas, el govern municipal ja havia advertit que el centre no obriria. Una decisió que també afecta la llar d'infants. L'Ajuntament de Bàscara expressa "la impossibilitat" de complir les mesures de seguretat i assegura que treballarà per garantir la reobertura al setembre per al nou curs escolar.

Pel que fa als altres centres que podien obrir aquest dilluns a Catalunya i que tampoc ho han fet, són l'escola l'Espluga de Serra del Pirineu, que ha continuat tancada per falta d'alumnes, i dos centres de formació d'adults de Tarragona que tornaran a funcionar al llarg de la setmana.

Retorn voluntari

Educació ha recordat que la reobertura dels equipaments en la fase 2, que és voluntària per als alumnes, es fa per les necessitats de conciliació dels alumnes d'educació infantil i per donar suport als de sisè de primària. Pel que fa a l'ESO i els ensenyaments postobligatoris, el retorn és per als alumnes que acaben etapa i obtenen titulació: quart d'ESO, proves lliures d'ESO, segon de Batxillerat, segon de Cicle Formatiu (CF) i segon d'Ensenyament de Règim Especial (CF) o bé que han de superar provés d'accés com la selectivitat (PAU), de CF i ERE.

El departament ha afegit que el curs 2019-2020, que acaba el 19 de juny, continua de manera telemàtica per a la resta de les classes lectives. També ha remarcat que la reobertura dels centres en la fase 2 es fa seguint els criteris de seguretat marcats pel Procicat.