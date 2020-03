Lladres que es fan passar per falsos metges aprofitant les visites a casa pel coronavirus

Una de les primeres mesures que va prendre el departament de Salut quan es van detectar els primers casos de coronavirus a Catalunya va ser atendre els contagiats lleus del virus al seu domicili. Aprofitant que més metges visiten els pacients a casa, en els últims dies s'han produït almenys dos casos de lladres que es fan passar per falsos professionals sanitaris. Segons els Mossos d'Esquadra, els falsos metges han actuat aquesta setmana a l'Hospitalet de Llobregat i a Pineda de Mar. Tot i això, en els dos casos les víctimes no van deixar entrar els estafadors.

🔴 Nou cas d'intent d'estafa de falsos metges a @pinedademar. Dos homes amb bata blanca volien entrar al pis d'una senyora per fer proves de #coronavirus.

En advertir-los que n'informaria a la policia van marxar sense entrar-hi.

✅Informa la gent gran d'aquests consells 👇 pic.twitter.com/6QG3V9OuPp — Mossos (@mossos) March 12, 2020

El modus operandi dels falsos metges és calcat al dels falsos revisors del gas, amb la diferència que en aquesta nova pràctica els lladres van vestits de metges. Tant en el cas de l'Hospitalet com en el de Pineda les víctimes van veure que hi havia dues persones o més que picaven al seu timbre, que anaven vestits amb bata blanca i que els deien que els feien una visita mèdica. Segons els Mossos, l'objectiu dels estafadors és accedir a l'habitatge de les víctimes per cobrar una falsa assistència sanitària. Una altra opció, ha explicat la policia, és que els lladres aprofiten que han entrat per robar alguns objectes de valor del domicili mentre les víctimes estan distretes amb la falsa visita.

Per això, la recomanació que fan els Mossos és que, abans de qualsevol visita, es rep un avís dels professionals sanitaris. En aquest sentit, els agents han remarcat que els estafadors van marxar quan les víctimes de l'Hospitalet i Pineda van advertir-los que avisarien la policia. Els Mossos han alertat que els estafadors busquen víctimes que siguin gent gran i per aquest motiu han fet una crida a explicar aquesta nova pràctica, que s'ha produït enmig de la crisi del coronavirus, als familiars que coincideixen amb el públic objectiu dels lladres.

🔴 Detectem el primer cas de falsos metges a l'Hospitalet de Llobregat. Pretenien entrar en un pis per fer una suposada visita de control pel #coronavirus. La víctima NO els hi va deixar entrar pic.twitter.com/phXqnIR7OZ — Mossos (@mossos) March 11, 2020

Els falsos metges segueixen el patró dels falsos revisors del gas, que actuen acostumen a cometre dos delictes. El primer delicte és una estafa, perquè simulen que són autèntics professionals i cobren pel suposat servei. El segon delicte és un furt, ja que distreuen les víctimes per robar objectes de l'habitatge. Els últims anys les estafes dels falsos revisors del gas havien anat a la baixa a Catalunya, segons els Mossos, perquè s'havia desarticulat un grup actiu que es dedicava a actuar contra persones vulnerables, sobretot gent d'edat avançada.