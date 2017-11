L'Audiència de Lleida arxiva la causa per exhibicionisme i pornografia contra els pares de la Nadia perquè no hi veu delicte

L'Audiència de Lleida ha arxivat la causa pels presumptes delictes d'exhibicionisme i tinença de pornografia infantil contra els pares de la Nadia, la nena malalta de tricotiodistròfia, perquè no hi veu delicte. El procediment judicial es basava en diverses fotografies que la policia va localitzar entre el material informàtic confiscat mentre investigava els progenitors de la menor per un delicte d'estafa.

El tribunal ha valorat, d'una banda, que no hi ha indicis sòlids d'exhibicionisme en un grup de 41 fotos perquè "aparentment" la nena estava adormida i no tenia una visió directa dels seus pares quan aquests mantenien relacions sexuals al mateix llit on era la petita. De l'altra, l'Audiència ha considerat que tampoc hi ha indicis sòlids de pornografia en un altre grup de 15 imatges, ja que "difícilment" es pot dir que les fotografies tinguin "un inequívoc contingut sexual". Ha donat per bona la versió dels pares, que van assegurar que li havien fet aquestes fotos amb finalitats mèdiques.

La setmana passada es va saber que la Fiscalia de Lleida ja havia presentat la seva qualificació per la causa d'exhibicionisme i pornografia infantil contra els pares de la Nadia. El ministeri públic demanava tant per al pare, Fernando Blanco -en presó provisional- com per a la mare, Margarita Garau, dos anys de presó pel delicte d'estafa, un any de presó pel delicte d'exhibicionisme i un altre pel de tinença de pornografia infantil.

També fa una setmana es va conèixer la interlocutòria del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell que establia l'obertura d'un judici oral per aquesta part del cas Nadia, una peça separada de la d'estafa (la causa pel delicte d'estafa encara està pendent de fixar data per al judici). Tot i això, els pares de la nena van presentar un recurs contra l'obertura del judici per la causa d'exhibicionisme i pornografia. Ara l'Audiència de Lleida ha resolt que accepta el recurs i, per tant, arxiva la peça.