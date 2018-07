Les famílies dels agents rurals d'Aspa demanen 51 anys de presó per al caçador que els va matar

Les famílies dels dos agents rurals d'Aspa morts el gener de l'any passat durant un control rutinari de caça demana fins a 51 anys de presó per a l'autor confés del doble crim, tres més que la fiscalia, que qualifica els fets de doble assassinat. El caçador, que va admetre el crim i continua a presó provisional a l'espera del judici, tenia caducada la llicència per fer servir l'arma homicida, que estava a nom d'un amic, i tampoc va recollir l'autorització per caçar al vedat.

L'acusació particular –que exerceix l'advocat Pau Simarro en nom de les dues famílies– també demana un any de presó per al propietari de l'arma, que l'hi hauria cedit al caçador tot i saber que no disposava dels permisos adequats.

El cas va acabar fent que es revisessin els protocols de seguretat dels controls de caça perquè els agents portin armilla i defenses extensibles i es mani als caçadors deixar l'arma a terra abans de començar la inspecció.