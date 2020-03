¿Vius amb gent gran, embarassades o malalts? No n'hi ha prou amb rentar-te les mans quan tornes a casa

Malgrat la recomanació general de confinament a casa, hi ha una part de la població –profesionals de la sanitat, d'altres serveis essencials o proveïdors de productes de primera necessitat– que van a treballar cada dia. També ho fan els qui davant la no declaració de l'aturada d'activitat total per part del govern espanyol han de desplaçar-se per ordres de les seves empreses. Tots són possibles portadors del virus, que cada dia tornen als seus domicilis i que han de prendre mesures per protegir el seu entorn més proper.

Quan al nucli familiar hi ha persones grans, malalts crònics o embarassades, un possible contagi pot tenir més perill i calen mesures més enllà d'un bon rentat de mans. Aquestes són les noves recomanacions del departament de Salut per als qui surten al carrer però conviuen amb població més vulnerable al virus:

Intenta no tocar superfícies ni saludar

El virus es transmet pel contacte

Quan arribis a casa, evita tocar qualsevol superfície, roba, objectes o material que puguin tocar els teus familiars. El microorganisme pot estar-se en superfícies d'acer inoxidable fins a 48 hores, i fins a 72 hores en el cas del plàstic, segons el ministeri de Sanitat. Tampoc és recomanable el contacte físic immediat amb les persones amb què convius. De fet, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana evitar el contacte físic més estret durant la pandèmia per minimitzar el risc de contagi. Així, les salutacions hauran de ser més sòbries que de costum.

Aïlla la roba, les sabates i els objectes no essencials

Deixa les claus en una capsa i renta molt bé el telèfon

Ara ja no només cal netejar de forma diferenciada la roba dels malalts de Covid-19. Per evitar el contagi, també cal que les pertinences de les persones que no poden complir amb el confinament domiciliari passin per un estricte procés d'aïllament. Tant la roba com les sabates s'han de treure a la part més allunyada del nucli familiar. Si tens un rebedor o una estança pròxima a l'entrada, aprofita per treure't les capes més externes de roba (jaquetes i jerseis) i les sabates i fica-les en una bossa de plàstic. A més, fes servir un capsa per guardar els objectes no essencials, com les claus, la cartera o la bossa de mà. Aquests elements no els tornaràs a necessitar fins que surtis de nou. ¿Què passa amb els elements que sí que faràs servir com el telèfon o les ulleres? Fica-les en una bossa de plàstic també, però separada de la resta d'elements. Aquestes coses les podràs netejar amb aigua i sabó o amb una solució alcoholitzada, fent servir guants o fent un bon rentat de mans després.

Higiene de mans i cos

Dutxa't abans d'estar-te al saló o entrar a la cuina

El SARS-CoV-2 és un virus encara molt desconegut, si bé se sap del cert que es transmet molt fàcilment mitjançant les mans i les petites gotes de saliva que s'emeten quan es tus o s'estornuda. Amb tot, la ciència comença a trobar altres mecanismes que fa servir el virus per saltar d'hoste en hoste, com per exemple el cabell o les pestanyes. Dutxar-se abans de fer vida a casa, com ara seure a veure la tele o preparar-se el sopar a la cuina, és una bona precaució per tallar la transmissió del virus. L'aigua i el sabó són la millor arma que es coneix: és útil per desinfectar les mans, però també tot el cos.