Encara no han aparegut testimonis ni imatges del moment de la mort de la gossa Sota

La mort de la gossa Sota per un tret d'un agent de la Guàrdia Urbana encara no ha sigut explicada per testimonis ni comprovada per imatges prèvies a les que han corregut per les xarxes, en les quals l'animal ja estava estès terra, segons ha explicat aquest dijous l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

"Compartim la commoció generalitzada per la mort de la gossa i ens semblen horribles les imatges. És un dolor compartit, un fet terrible que mai havia succeït i que no ha de tornar a passar. La investigació està oberta i volem reunir tots els elements per tal que es coneguin els fets", ha dit Colau.

L'incident va tenir lloc dilluns 17 a la Gran Via, a l'altura de la plaça d'Espanya, i deu dies després el consistori encara no sap ben bé què va passar. "Hi ha hagut molts rumors, però cap testimoni directe ni imatge prèvia al moment del tret", ha lamentat Colau, que també ha assegurat que l'Ajuntament es va reunir immediatament amb les entitats animalistes, que dissabte passat van convocar una protesta que va acabar amb detinguts per protestar contra la reacció del policia.

Mentre que la Guàrdia Urbana va concloure que l'agent va actuar en defensa pròpia i de manera adequada, a les xarxes han corregut versions no contrastades i diferents de l'oficial.