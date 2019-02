Els gossos entren en campanya

L’espai públic és conflicte. Sigui per definir on i quan hi pot haver activitats privades com les terrasses de bar o per determinar si s’ha de prohibir jugar a pilota a les places o portar els gossos sense lligar als parcs. Cada metre quadrat d’espai lliure -i, especialment, si és de verd- està discutidíssim en una ciutat tan densa com Barcelona. La prohibició d’entrar amb gossos al Turó Park després de les obres de rehabilitació que es van fer va ser només una batalla d’una pugna que va molt més enllà i que fa referència a la regulació per acotar els llocs on es pot accedir amb animals sense lligar. Fins al punt que diumenge hi ha convocada una manifestació de propietaris de gossos. Els convocants, Espai Gos, demanen no sentir-se exclosos de l’espai públic.

L’equip de Colau va heretar del govern anterior la patata calenta de desplegar els canvis introduïts a l’ordenança de tinença d’animals amb l’objectiu de començar a sancionar aquelles persones que portessin els gossos deslligats fora de les zones autoritzades. “Era un brindis al sol”, lamenta el comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, que critica que s’anunciés aquesta voluntat sancionadora quan la ciutat encara no estava preparada per oferir alternatives als propietaris de gossos. Ara, diu, s’ha fet molta feina i, per això, el seu govern fa una crida a provar -encara sense multes- com funcionaria la ciutat si es fessin els canvis previstos per determinar per on poden i no poder anar els gossos sense lligar.

A banda de les grans àrees de més de 700 metres quadrats que s’han construït -el compromís era tenir-ne com a mínim deu, una per districte, i actualment n’hi ha vint- i d’habilitar-ne, també, de més de 400 metres quadrats -n’hi ha 90-, la idea es que es posessin en funcionament les anomenades Zones d’Ús Compartit. És a dir, espais on, en un horari concret, els gossos hi podrien estar deslligats i, fora d’aquestes franges, estarien regits per la mateixa norma que la resta de la ciutat. I aquest és ara el punt espinós.

No hi ha acord en quants, quins ni com haurien de ser aquests espais. L’equip de Ximeno, que en va proposar 89 que estan en discussió, insta a fer una prova amb les que generin més consens per veure com funcionen aquests espais i acabar de perfilar la regulació i poder tenir un veredicte al setembre. “No és cert que hi hagi cap persecució contra els gossos”, defensa i posa en valor les àrees que s’han desenvolupat durant aquest mandat i iniciatives com la platja de gossos. L’associació Espai Gos, que forma part del grup de treball que està abordant la manera com es desplega l’ordenança i és la més crítica amb la proposta, acusa l’Ajuntament d’un “atac sistemàtic” cap als propietaris de gossos i insta a buscar vies per garantir la convivència en l’espai públic que no impliquin prohibicions, sinó responsabilitat. Un dels punts que queda pendent de desplegar de l’ordenança és el carnet que ha d’acreditar la tinença responsable.

“També som veïns”

“Se’ns tracta com si no fóssim veïns”, denuncia Àngela Coll, portaveu de l’entitat. Diu que està “farta” de sentir com se’ls explica que els veïns es queixen dels problemes de convivència amb gossos sense lligar a places, carrers i parcs sense tenir en compte, diu, que els propietaris de gossos també són veïns i tenen dret a fer un ús “responsable” de l’espai públic. Es queixen, també, que ja hi ha una llista d’espais verds on -teòricament- no es pot accedir ni amb el gos lligat, com són els interiors d’illa de l’Eixample o alguns jardins considerats històrics o especialment valuosos, que són els que ara han sumat el Turó Park. En total, els gossos poden entrar lligats -i, fins que no s’aixequi la moratòria també sense lligar- al 70% dels parcs urbans i també poden córrer per Collserola i per les platges fora de temporada de bany .

La queixa principal d’Espai Gos és que les zones compartides que s’han dissenyat no són homogènies al conjunt de la ciutat i que hi ha barris, com Gràcia o Sarrià, que no queden ben atesos. Per això, demanen un protocol unitari de com es desenvolupen aquestes zones. I això ha enrocat les converses. “No es poden fer tantes prohibicions”, remarca Ramon Peiró, president de l’Associaicó de Voluntaris del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAAC), que també ha seguit de prop el debat i insta a fomentar el civisme més que no a sancionar. “En hem d’acostumar a conviure”, remarca.

Obrir àrees infantils

La discussió va molt més enllà del que recull l’ordenança d’animals i obre el debat sobre l’encaix d’usos a l’espai públic. Hi juguen variables com la necessitat de preservar el verd, que a Barcelona és escàs i que en alguns casos des de Parcs i Jardins s’avisa que es veu amenaçat per la presència de gossos, o de garantir espais segurs per al joc infantil. La intenció de Colau és transformar les àrees de joc i que no hagin de ser tancades, com fins ara, i això entra en conflicte amb la possibilitat que hi hagi gossos sense lligar en determinats espais i horaris.