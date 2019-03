Un home de 46 anys de Granollers, entre les víctimes mortals de l'accident aeri a Etiòpia

Un home de 46 anys de Granollers (Vallès Oriental) és una de les 157 víctimes mortals de l' accident aeri d'ahir diumenge a Etiòpia. Segons avança 'El 9 Nou', que cita fonts familiars, Jordi Dalmau Sayol viatjava en el Boeing 737 que es va accidentar a Addis Abeba pocs minuts després d'enlairar-se. Dalmau es dirigia a Nairobi, la capital de Kènia, per motius professionals. Segons el diari, Dalmau era enginyer químic i treballava a l’empresa Almar Water Solutions.

En l'accident, en el qual van morir 8 membres de la tripulació i 149 passatgers, hi va perdre la vida una altra persona de nacionalitat espanyola, segons va confirmar ahir el ministeri d'Exteriors espanyol.

La majoria de les víctimes són kenianes i, entre la trentena de nacionalitats, hi ha xinesos, britànics, etíops i britànics, entre d’altres. A més, un dels morts viatjava amb passaport de l’ONU.

Un avió acabat d'estrenar

L’aparell accidentat era un Boeing 737 MAX pràcticament nou. Feia quatre mesos que l’havien estrenat i, segons la companyia, no havia presentat cap problema. El pilot de la nau, però, va alertar que tenia problemes quan duia només sis minuts de vol i va sol·licitar tornar a l’aeroport d’Addis Abeba. Ja no hi va haver més contacte i els radars van perdre el rastre. Els pitjors auguris es van complir quan es van localitzar les restes de l’aparell escampats en un camp a la localitat de Bishoftu, uns 40 quilòmetres al sud de la capital etíop. Ni rastre de vida.

Més enllà de la tragèdia humana, l’accident ha tornat a posar en qüestió la seguretat dels Boeing 737, considerats els més fiables i moderns de l’aviació comercial. Tot i que encara és aviat per establir vincles, és el mateix model que l’octubre de l’any passat es va estavellar en circumstàncies similars al mar de Java quan feia 13 minuts que havia sortit de l’aeroport de Jakarta. En aquella ocasió, la propietària de l’aparell era la companyia de baix cost indonèsia Lion Air i tampoc no hi va haver supervivents. Hi van morir els 189 ocupants i els resultats preliminars de la investigació van apuntar al manteniment de l’aparell, la formació del personal indonesi i un error en la substitució d’un sensor.