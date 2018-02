Un dels presumptes jihadistes de Ripoll nega "haver posat la mà a sobre" a la parella

Un dels presumptes jihadistes de Ripoll, Driss Oukabir ha negat haver maltractat la parella un mes abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost, on van morir 16 persones i més de 130 van resultar ferides. Oukabir és germà d'un dels terroristes abatuts a Cambrils i la persona que hauria llogat la furgoneta de La Rambla que va conduir Younnes Abouyaakoub. Actualment es troba a la presó provisionalment pels atemptats però aquest dijous ha declarat per videoconferència al judici per la presumpta agressió a la seva parella el 23 de juliol del 2017.

Oukabir ha admès que va arribar a casa al matí "perquè havia estat sortint de festa" i que es va discutir amb la seva parella perquè ells estava enfada per aquest motiu, però assegura que la discussió no va passar de "crits" per part de tots dos i nega haver-la agafat pel braç i estirar-la perquè caigués per l'escala, com relata la fiscalia, que li demana 19 mesos de presó: "Ni li vaig posar la mà a sobre ni li hauria posat mai", ha assegurat Oukabir, que ha dit que "estimava molt" la noia i que la denuncia era fruit de "la mania" que li tenien els veïns.

Oukabir ha declarat per videoconferència des de la presó de Soto del Real, on es troba ingressat, i ha seguit el judici fent comentaris i somrient mentre declaraven els testimonis. També ha animat a la seva parella a declarar. La noia, que també ha comparegut al judici a través del sistema de videoconferència -igual que la resta de testimonis- ha negat els presumptes maltractaments. Ha explicat que la discussió d'aquell dia van ser només "crits".

La noia, que mai ha presentat denúncia pels fets, ha assegurat que durant els quatre anys que han conviscut junts s'han discutit "com qualsevol parella" però ha negat que l'acusat l'hagués agredit mai: "Si després de tot el que ha passat continuo amb ell, és per alguna cosa", ha dit.

En canvi, els agents dels mossos d'esquadra que van atendre la noia després de l'episodi del 23 de juliol han assegurat que ella estava molt nerviosa, que darrerament "la controlava" i que no volia viure més amb ell. Els veïns, que són qui van denunciar els fets a la policia, també han explicat que les discussions entre la parella eren constants. Una de les veïnes ha explicat que en una ocasió, la noia s'havia arribat a refugiar a casa seva, després que Oukabir l'hagués estirat pels cabells a l'escala, i que li havia dit que la situació era "insostenible".

Oukabir ha aprofitat l'últim torn de paraula per declarar-se "innocent". Ha negat haver estirat del braç la parella i ha assegurat que "mai li faria mal" La seva defensa demana l'absolució o, alternativament, que el condemnin a una pena mínima de 6 mesos de presó i 40 dies de treballs per a la comunitat.