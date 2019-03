El jutge decreta l'ingrés a presó de la mare dels dos nens trobats morts a Godella

El titular del jutjat d'instrucció número 4 de Paterna (País Valencià) ha decretat aquest diumenge l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança per a la mare dels dos nens trobats morts dijous al municipi de Godella, a prop de València, com a sospitosa del crim. Divendres, el pare dels menors també va ser detingut, després de localitzar els germans –una nena de cinc mesos i un nen de tres anys– enterrats en dues fosses a prop del domicili familiar.

El jutge s'ha desplaçat al centre hospitalari de Llíria on va ser traslladada la mare dels menors divendres per prendre-li declaració i ha dictat l'ingrés a presó, segons informa el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià. El tribunal ha afegit que s'investiga la detinguda per dos delictes d'assassinat i que la causa segueix sota secret de sumari.

Segons fonts pròximes a la investigació, i a l'espera que l'autòpsia determini les causes de la mort, els menors haurien rebut cops al cap. Les mateixes fonts apunten que la dona podria patir algun tipus de desequilibri mental, que experimentava al·lucinacions i que, el dia que els fills van ser assassinats, va patir un brot psicòtic.

La dona va ser traslladada divendres a l'Hospital de Llíria per fer-li un examen que pogués determinar si estava en condicions mentals per declarar o no. Aquestes diligències, però, no afectarien les possibles avaluacions que l'autoritat judicial pugui sol·licitar a metges forenses amb l'objectiu de valorar la seva imputabilitat.