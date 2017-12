Llum verda d'Europa perquè la carn de kebab porti fosfats

El ple del Parlament Europeu avala la introducció de fosfats a la carn de kebab que es consumeix a Europa. Aquest additiu, fins ara prohibit en aquest tipus de producte, serà finalment permès després que la resolució de la comissió de Sanitat de l'Eurocambra contrària a acceptar els fosfats hagi acabat tombada per només tres vots. La resolució ha rebut 373 vots a favor (en calien 376 perquè prosperés), 272 en contra i 30 abstencions.

Els additius fosfats s'utilitzen cada vegada més en la carn per protegir-ne el sabor i retenir l'aigua, però plantegen preocupacions pel que fa a l'impacte sanitari, segons havien denunciat alguns eurodiputats i organitzacions de consumidors. La polèmica va saltar fa una setmana quan la Comissió Europea (CE) va plantejar que s'aixequés el veto a l'àcid fosfòric i els polifosfats (E 338-452) en la carn de kebab, tant de xai com de vedella o pollastre.

Les regles europees generalment no permeten l'ús dels additius de fosfats en les preparacions de carn, però, segons un comunicat de l'Eurocambra, cada vegada s'utilitzen més a causa d'una acumulació d'excepcions.

Una revisió científica del 2012 va apuntar a un vincle potencial entre els additius de fosfats en els aliments i un augment del risc de malalties cardiovasculars, tot i que un informe de l'Autoritat Europea de Salut Alimentària posterior va concloure que no és possible atribuir el risc al consum de fòsfor en general o als additius de fosfats. L'Autoritat Europea de Salut Alimentària té previst tornar a avaluar la seguretat dels fosfats en els additius alimentaris d'aquí al 31 de desembre del 2018.

Els fosfats s'utilitzen avui en dia per augmentar el pes de la carn i per les seves propietats per conservar l'aigua especialment en la carn en vertical, com és el cas dels dóner kebabs. Es tracta d'una carn que no es consumeix a casa i, per tant, no està etiquetada, i els consumidors no en són informats.

Després de la votació, la directora de l'organització europea de consumidors, Monique Goyens, ha lamentat el resultat i ha criticat que els eurodiputats hagin optat per "donar llum verda a uns additius que són innecessaris".

En el mateix sentit, l'eurodiputat del grup ecologista europeu Florent Marcellesi (Equo) ha assenyalat que "es tracta d'una mala notícia per als drets dels consumidors i per a la nostra salut".

Alemanya, origen de la proposta

El diari alemany 'Bild' va publicar la setmana passada que els kebabs estaven en perill perquè la comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu havia rebutjat la introducció dels fosfats a la seva carn. A partir d’aquesta falsa premissa, es van encendre les alarmes. Alemanya no es va situar per casualitat a l’origen de la polèmica, ja que l’Eurocambra va assegurar ahir que “els kebabs que es consumeixen a la UE no haurien de fer servir fosfats, malgrat que alguns productors alemanys reconeixen que n’utilitzen com a additiu”.

De fet, Alemanya és el productor principal de la carn dels kebabs a Europa i els fabricants d’aquest país voldrien fer servir legalment els fosfats en aquest producte (sota les sospites que ja estan utilitzant igualment aquest additiu sense respectar la legislació europea). Els additius alimentaris els autoritza la Comissió Europea, que és qui regula quins es poden fer servir, en quins aliments i en quines dosis.