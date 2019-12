Tres dels cinc condemnats per la violació per torns d’una menor a Manresa no entraran per ara a la presó

Tres dels cinc condemnats per la violació per torns d'una menor de 14 anys a Manresa el 2016 no entraran per ara a la presó. L'Audiència de Barcelona ha descartat aquest divendres la possibilitat que els tres homes comencin a complir la pena d'entre 10 i 12 anys imposada mentre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no hagi resolt els recursos de la defensa contra la sentència, segons ha avançat l'ACN.

L'ingrés immediat a presó l'havien demanat tant la Fiscalia com l'acusació popular, però el tribunal ha tingut en compte que la sentència condemnatòria encara no és ferma –la defensa ha presentat recurs– i ha deixat els tres homes en llibertat. Ara bé, amb mesures cautelars: s'hauran de presentar periòdicament als jutjats, tenen prohibida la sortida a l'estranger i tampoc podran acostar-se a la víctima.

L'Audiència considera que és "possible, però no probable" que els tres condemnats intentin fugir, ja que no ho han fet fins ara, ni tan sols quan encara no s'havia celebrat el judici i la Fiscalia els demanava una pena de presó "molt i molt superior" a la finalment imposada. Per altra banda, el tribunal tampoc creu que hi hagi cap risc per a la víctima, ja que considera que "no hi ha cap motiu per albirar ànim de revenja per part dels condemnats". La resolució de l'Audiència no és ferma i ara les parts tenen un termini de tres dies per poder-la recórrer.

Els altres dos homes condemnats, que són cosins, segueixen en parador desconegut. No es van presentar a les dues vistes convocades per l'Audiència de Barcelona que tenien com a objectiu decidir sobre l'ingrés immediat a la presó dels condemnats i, per això, el tribunal va dictar una ordre de cerca i detenció per als dos homes. Les proves d'ADN practicades a la roba de la víctima van certificar la presència de material genètic d'un d'ells, com explica la sentència.

El dubte és si aquests dos homes encara són a Espanya o si han fugit a l'estranger. Fins al moment de la sentència els homes estaven obligats a comparèixer davant de la justícia setmanalment, però aquesta mesura cautelar va decaure en el moment de la sentència, a finals d'octubre.

Condemna per abusos i no per violació

La justícia va condemnar per abusos i no per agressió sexual cinc del set homes processats –n'hi ha dos que van quedar absolts– i els va imposar una condemna d'entre 10 i 12 anys de presó. Hi va afegir 10 anys més de llibertat vigilada. Amb tot, en el relat dels fets s'acreditava que els condemnats havien forçat per torns l'adolescent en una nau abandonada.

Entre els arguments que va esgrimir l'Audiència per justificar aquesta decisió hi ha el comportament de la víctima: el tribunal va considerar que, com que ella havia begut, els homes no van haver d'utilitzar la violència ni la intimidació, els dos requisits que actualment marca el Codi Penal per poder parlar d'agressió sexual. Segons la sentència, l'estat d'"inconsciència" de la menor va impossibilitar que pogués "donar el seu consentiment" a la situació, però alhora va facilitar que els condemnats poguessin dur a terme "els actes sexuals sense recórrer a cap tipus de violència o intimidació". La fiscal i l'acusació particular, que demanaven 25 anys de presó per als homes, van recórrer la sentència.