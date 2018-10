La meitat de les famílies monoparentals viuen en risc de desnonament

260x366 El 80% de les famílies monoparentals estan encapçalades per una dona El 80% de les famílies monoparentals estan encapçalades per una dona

Una de cada deu famílies a Catalunya és monoparental i en el 80% dels casos el progenitor que té cura del fill és una dona. Si bé monoparentalitat –entesa com una sola persona que s'encarrega dels fills– no és sinònim de vulnerabilitat, el cert és que un 35% de les famílies encapçalades per una mare sola estan en risc de pobresa i tenen dificultats per poder accedir al mercat laboral i a un habitatge digne. Aquestes dades formen part de l'estudi 'Monoparentalitat femenina i pobresa', la primera anàlisi que aborda específicament la monoparentalitat de les dones, i que ha estat presentada aquest dimarts a l'Ateneu Barcelonès, a càrrec de la Taula del Tercer Sector i amb la col·laboració de l'ARA.

Si bé l'accés a un habitatge digne o la possibilitat de trobar una feina que respecti la conciliació familiar sense esdevenir precària és difícil per a moltes famílies catalanes, per a algunes de monoparentals es presenta com una utopia. Segons Save the Children, la meitat d'aquestes famílies viuen en risc de desnonament o s'enfronten a problemes relacionats amb l'habitatge, com ara no poder pagar el lloguer. Una situació que s'agreuja encara més en el cas de les dones.

"L'estudi confirma que la pobresa afecta més les dones i que hi ha una relació directa entre gènere i empobriment", ha assegurat la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina. De fet, un 35% de les famílies monoparentals catalanes viuen en condicions de pobresa i el fet de tenir la mare sola al capdavant, com passa en el 80% dels casos, augmenta aquest risc.

"És habitual que les famílies amb un sol progenitor canviïn sovint de domicili o hagin de viure rellogades en una habitació, obligades a conviure-hi amb altres persones", ha detallat Isabel Torras, professora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL i coautora de l'informe juntament amb Andrés Lorenzo, també professor. Ara bé, les dificultats no desapareixen un cop accedeixen a un pis: el 40% de les famílies monoparentals no tenen prou diners per a les despeses corrents de la casa. En aquests casos tant els infants com l'adult responsable estan exposats a problemes de salut física i emocional: un 20% de mares soles han patit o pateixen algun tipus de trastorn mental, com ara depressió o ansietat, perquè se senten sobrepassades per les responsabilitats i despeses familiars.

"Ser dona, mare i no tenir feina, un habitatge digne o una xarxa de suport multiplica aquest risc de ser vulnerable", ha afegit Alsina. Una vulnerabilitat motivada, entre altres raons, perquè la condició de monoparentalitat no es reconeix, cosa que fa que les dones se sentin aïllades per la societat. "Les persones que assumeixen individualment la cura dels fills, la majoria dones, tenen unes necessitats específiques pròpies i requereixen mesures específiques, tal com apunta la llei catalana de suport a les famílies", ha dit Sira Vilardell, directora de la Fundació Surt, entitat que treballa per a l'equiparació dels drets de les dones.