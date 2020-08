Un brot de meningitis vírica a Sevilla obliga a hospitalitzar 16 persones

Nova alerta de salut a la província de Sevilla desvinculada de la incidència de la pandèmia del covid-19. La Junta d'Andalusia ha comunicat que ha detectat 18 casos de meningitis vírica, 16 dels quals han requerit l'hospitalització dels afectats, a la zona de la Puebla del Río i Coria del Río, dins dels aiguamolls del Guadalquivir. El brot podria tenir relació amb la picada d'un insecte. Per això la conselleria de Salut andalusa ha donat una sèrie de recomanacions a la població de la zona, on viuen uns 42.000 habitants.

Dels 16 pacients que hi ha actualment hospitalitzats per aquesta infecció vírica, cinc han hagut de ser traslladats a la unitat de cures intensives (UCI). De moment, la direcció general de Salut Pública andalusa continua buscant l'origen exacte del brot. Els tècnics han agafat mostres de les zones on resideixen els afectats. El laboratori que les està analitzant ha descartat de moment per a quatre d'elles els principals bacteris i virus, així com els agents causants de la febre del Nil, Toscana i els virus de la coriomeningitis limfocitària.

Ara s'està a l'espera de la resta de resultats. Segons explica la conselleria de Salut en un comunicat, també s'han fet enquestes epidemiològiques per detectar els vincles en comú dels pacients i s'ha informat els ajuntaments dels municipis on viuen perquè puguin prendre altres mesures pertinents.

Mentre s'esbrina l'origen exacte de la infecció, la conselleria ha emès una sèrie de recomanacions als 42.000 habitants de la zona afectada pel brot, com ara l'ús de mosquiteres a finestres i portes de les cases, no sortir a primera hora del matí ni al vespre o espolsar sovint la roba.