Covid-19 i clima: els dos pròxims mesos poden ser claus segons el Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya i l'Hospital Clínic - Universitat de Barcelona creuen que la climatologia pot disminuir la capacitat de contagi del coronavirus SARS-CoV-2. Ho diuen en un informe que s'ha fet públic aquest migdia en què exposen que, si bé elements com la temperatura i la humitat no van ser claus en el brot de la malaltia a Catalunya, sí que poden jugar un paper d’ara en endavant. Segons l'informe, seria en tot cas un paper secundari comparat amb altres factors com els hàbits sanitaris, densitat i fluxos de població o la capacitat de resposta del sistema de salut.

La nota cita diferents estudis d'àmbit internacional fets els últims mesos, com el que es va publicar a principis de març a la Xina amb dades de més de 100 ciutats xineses segons el qual la temperatura i la humitat relativa elevada s’associen significativament amb les reduccions de casos. També un treball més recent fet per científics europeus segons el qual les zones massa fredes i les massa càlides i excessivament humides són les que tenen menys exposició als brots de la malaltia.

Segons aquest segon estudi europeu, la màxima probabilitat d'expansió del virus es dona en un ventall de temperatura mitjana mensual d'entre -3 i 15 graus, a partir dels 15 ºC la seva capacitat de resposta expansiva comença a disminuir clarament, i per sobre dels 20 ºC la probabilitat d’expansió decau a la meitat.

Moltes comarques costaneres, prelitorals i interiors de Catalunya tenen una temperatura mitjana de maig superior als 15 graus, i de cara al juliol només al Pirineu hi és habitual una temperatura mitjana més baixa de 20, és per això que el Meteocat considera que climatològicament els pròxims dos mesos podrien esdevenir claus per amortir la capacitat expansiva del virus.

Segons el Meteocat, l'augment de la radiació ultraviolada provinent del sol durant els pròxims mesos pot tenir també un efecte de reducció en la viabilitat i persistència del virus. L'informe explicita clarament que si bé és probable que l’augment de la temperatura i de la humitat ajudi a una reducció del risc de contagi indirecte, no disminuirà significativament el risc de contagi directe de persona a persona. Les mesures de protecció individual, per tant, s’hauran de mantenir.