“A Madrid hi fa més fred però és un fred sec”: mite o realitat?

És el típic dia que aneu a Madrid a l'hivern, i en comentar-li el viatge a un amic vostre us deixa anar una de les frases més tòpiques que haureu sentit mai sobre el temps: “a Madrid hi fa més fred, però és un fred més sec”. Clàssic. Què té de certa aquesta creença?

Un simple cop d'ull a les dades climatològiques bàsiques desmunta aquesta idea. La mitjana d'humitat relativa durant els tres mesos d'hivern meteorològic és gairebé calcada entre les dues ciutats, el desembre, gener i febrer les dades mitjanes d'humitat a Madrid són del 76%, 74% i 67% segons dades climatològiques de la sèrie de l'aeroport de Barajas, mentre a Barcelona se situa en 69%, 70% i 70%, gairebé igual o fins i tot una mica més baixa.

L'hivern a Barcelona no té més humitat relativa tot i la proximitat del mar, això s'explica en part perquè en els dies de calma d'hivern la humitat i l'aire fred tendeixen a concentrar-se a les capes baixes de l'atmosfera, sobretot al vespre i al matí. Madrid tot i ser una ciutat situada a més altura que Barcelona, es troba en un altiplà rodejat de muntanyes, i per tant quan el temps és tranquil la humitat s'hi encaixona amb facilitat.

Els estius en canvi sí que són més secs a Madrid que a Barcelona: mentre juny, juliol i agost tenen una mitjana d'humitat relativa de 68%, 67% i 68% a Barcelona, a Madrid les mateixes dades són de 42%, 35% i 37%. La brisa estiuenca fa que hi hagi més humitat a prop de mar. Tindria sentit, doncs, dir que “a Madrid hi fa més calor, però és una calor més seca”, però no la mateixa frase aplicada a l'hivern.

Per què el fred humit és pitjor que el sec?

Realment la humitat augmenta la sensació de fred? No ben bé. És el fet que la humitat s'evapori del nostre cos el que fa que perdem calor. Penseu en quan sortiu de l'aigua i fa vent, el vent evapora l'aigua que tenim a la pell i és precisament en aquest moment quan tenim fred. Perdre humitat fa que tinguem fred. Llavors per què quan la humitat és més alta tenim més fred?

La resposta està en la roba que portem. Quan hi ha més humitat la nostra roba es torna més permeable, la capil·laritat fa que d'alguna manera el fred passi més fàcilment a través de la roba i que l'escalfor del nostre cos se'n vagi més fàcilment. Encara que no veiem les gotes, la humitat que capturen les fibres de la roba la fan més transparent al fred.

Hi ha un altre aspecte a tenir en compte, com més fred fa, menys intervé la humitat en el fred. Estem acostumats a valorar la humitat de l'aire de forma relativa, en tant per cent, però la quantitat absoluta de vapor d'aigua que conté l'aire és molt diferent segons la temperatura. La humitat no és altra cosa que la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire, “l'aigua invisible” que ens rodeja i que no veiem.

Imaginem que estem a 30º i que la humitat relativa és del 50%, la quantitat total de vapor d'aigua que contindria l'aire en aquestes condicions serien 15 grams per cada metre cúbic d'aire. A 10º i un 50% la quantitat de vapor d'aigua baixaria fins a 3,7 grams per m3 d'aire, i a -5º no arribaria a 2 grams. Així que, de fet, el fred cru és un fred sec per definició, i per tant com més fred fa menys important és la humitat.