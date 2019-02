Medi Ambient emet un avís preventiu per contaminació

L'estancament meteorològic dels últims dies i l'arribada de dues entrades d'aire saharià en pocs dies han provocat que aquest matí Medi Ambient hagi activat un avís preventiu per contaminació. El contaminant que està superant els límits són les partícules PM10, una variable que, més enllà del trànsit, la indústria i la manca de vent, també està fortament associada a la pols del Sàhara.

Aquest matí hi ha cinc estacions que superen el límit permès. Tres són de Barcelona (Eixample, Vall d'Hebron i Poblenou), però també se supera el límit en ciutats enclotades com Granollers i Manlleu. Les previsions del sistema Caliope fan pensar que els nivells de PM10 es mantindran alts de cara a demà.

651x366 Concentració de partícules PM10 prevista per demà a la tarda segons el sistema Caliope Concentració de partícules PM10 prevista per demà a la tarda segons el sistema Caliope

Divendres passat, coincidint amb diversos rècords de temperatura, la contaminació ja va superar aquest llindar dels 50 ug/m3 d'aire en 16 estacions tant de Barcelona com de Lleida, Amposta, Granollers o Reus, entre d'altres, i durant el cap de setmana en menor mesura també s'ha superat en diversos casos.

L'avís preventiu no posa en marxa les restriccions de trànsit aprovades el desembre del 2017. Perquè es posin en marxa cal que s'activi un episodi de contaminació i no un avís preventiu. Un episodi de contaminació per partícules s'activarà en cas que se superin els 80 ug/m3 d'aire en més d'una estació de la zona de protecció especial, que inclou 40 municipis de l'àrea metropolitana. Per ara el nivell més alt aquest matí són els 63 ug/m3 de l'Eixample de Barcelona.

Per què quan hi ha anticicló augmenta la contaminació?

Normalment l'aire més càlid es concentra a les capes baixes de l'atmosfera, i a mesura que agafem altitud la temperatura va baixant, si hi ha certa circulació d'aire. Així és com s'organitza la part de l'atmosfera més pròxima a nosaltres, i com que l'aire càlid tendeix a pujar, la renovació és fàcil, de manera que la contaminació que generem s'escampa amb certa facilitat.

Quan ens visita un anticicló potent i persistent, una de les coses que passen és que disminueixen molt els corrents d'aire. Si no hi ha una certa circulació, amb el pas dels dies, l'aire fred, que pesa més, acaba situant-se a les capes baixes, i quan això passa es diu que hi ha inversió tèrmica. Aquest matí hi havia 7 graus al Zoo de Barcelona, mentre que al Tibidabo n'hi havia 14.

La clau d'aquesta situació és que llavors la circulació de l'aire cap amunt es talla. A la fotografia que acompanya la peça es veu clarament. L'aire fred no tendeix a pujar i a prop de la superfície s'hi queda un cos d'aire que no es renova. Per tant, tota la contaminació que es genera en una ciutat s'acumula dia rere dia fins que no hi ha un canvi de temps.