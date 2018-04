Un curiós núvol sobre la central tèrmica del Besòs

Potser alguns de vosaltres us deveu haver fixat en un curiós núvol que aquest mati es podia veure clarament just sobre la desembocadura del riu Besòs. L'observador del Fabra, Alfons Puertas, l'ha pogut captar perfectament aquest matí, quan creixia per sobre d'una capa d'estrats molt baixos. Es tracta d'un dels anomenats antroponúvols, és a dir, un núvol que no s'hauria format sense l'ajuda d'alguna activitat humana.

L'aire més càlid que desprèn la central tèrmica tendeix a pujar amb més facilitat que el que hi ha al seu voltant, i en dies com avui en què les condicions d'humitat i aire fred en capes més altes de l'atmosfera són favorables, es produeix més condensació sobre la central que just al voltant, fins al punt que es pot crear un núvol com aquest localitzat sobre la desembocadura del Besòs. El fet que la central emeti vapor d'aigua i partícules també ajuda a la formació de núvols just sobre seu. Més enllà de la humitat i els contrastos de temperatura, les partícules també són claus per a la formació d'un núvol, ja que actuen com a nuclis de condensació.

Els núvols formats per activitats humanes van ser acceptats com a categoria especial en l' actualització de l'atles internacional de núvols feta el 2017 per l'Organització Meteorològica Mundial. Un grup d'experts catalans ha contribuït notablement a aquesta denominació, amb un estudi del 2012 en què diferenciaven fins a 7 tipus de núvols diferents que pot crear l'activitat humana.