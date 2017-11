Una càmera enregistra l'erupció del volcà Agung d'aquest dissabte

Feia temps que s'anunciava i, finalment, aquesta setmana el volcà va entrar en erupció, dos mesos després s'evacuessin els residents més pròxims al cràter. L'erupció inicial de dimarts 21 de novembre va ser petita i va generar un núvol de cendres i vapor que es va elevar uns 700 metres d'altura.

Aquest dissabte, a mig matí, a les 10.30 h hora catalana, el volcà ha patit una nova erupció. La columna de fum i cendres s'ha elevat 1500 metres per damunt del seu cràter.

Possibles efectes climàtics de l'erupció del volcà

Les erupcions volcàniques poden arribar a modificar la temperatura planetària, un fet que s'ha pogut observar diverses vegades en el passat.

A major eruption of Mt. Agung is coming soon and will cool the climate. My latest piece @carbonbrief examines how: https://t.co/lyLEOT2GmW pic.twitter.com/H2WmWoNPK1