Un estiu sense incendis forestals

Segons dades del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, des del mes de gener –amb dades actualitzades a 23 d'agost– només s'han cremat 71,56 hectàrees forestals al Principat. Si tenim en compte que estadísticament gairebé la meitat dels incendis forestals s'inicien durant el trimestre d'estiu, tot apunta que aquest 2020 serà l'any amb menys superfície cremada a Catalunya de les últimes dècades.

De moment, aquest rècord el manté l'any 2018, amb només 141 hectàrees afectades pels incendis forestals. A l'altre extrem, el fatídic any 1994, amb més de 75.000 hectàrees cremades –de les quals gairebé 46.000 en el gran incendi que va afectar el Berguedà i el Bages entre el 4 i el 8 de juliol–, o el 1986, amb 66.000 hectàrees calcinades pel foc al nostre país.

651x366 Imatge de l'incendi de Llagostera, al Gironès, el juliol del 1994 Imatge de l'incendi de Llagostera, al Gironès, el juliol del 1994

Aquesta xifra excepcionalment baixa es deu a diversos factors, però bàsicament al fet que la primavera d'aquest any ha sigut força plujosa i, sobretot, a unes tres primeres setmanes del mes de juny amb precipitacions superiors a la mitjana i amb unes temperatures anormalment fresques, les quals han endarrerit l'arribada de les primeres grans calorades de l'estiu.

En tot cas, aconseguir tancar l'any sense cap gran incendi forestal és feina de tots. Les dades ens diuen que només un 10% dels incendis són per causes naturals –bàsicament llamps– i que fins a un 25% són intencionats i un 40% deguts a negligències com ara la crema agrícola o les burilles enceses dels fumadors. També s'ha de tenir en compte que un sol incendi pot espatllar una bona temporada: l'any passat es van cremar 5.078 hectàrees al conjunt de Catalunya i més del 95% ho van fer en l'incendi de finals de juny a la Ribera d'Ebre.

651x366 L'incendi d'Òdena, el juliol del 2015, va calcinar 1.264 hectàrees / CÈLIA ATSET L'incendi d'Òdena, el juliol del 2015, va calcinar 1.264 hectàrees / CÈLIA ATSET

Altres dades i estadístiques que recull el portal del DARPA és l'hora d'inici dels incendis forestals –més del 50% ho fan entre les 12 i les 18 hores– o la comarca on s'ha originat el foc. Al Vallès Occidental hi comencen el 6,14% dels incendis del nostre país i al seu darrere, en ordre decreixent, trobem l'Alt Empordà, el Baix Llobregat i el Baix Empordà. A l'altre extrem de la llista hi ha les comarques menys afectades pels incendis forestals: la Cerdanya, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i el Pla d'Urgell.