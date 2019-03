Les glòries, el fascinant fenomen òptic que es veu des dels avions

Aquest matí l'usuari de Twitter @jmtrulli ens ha fet arribar una curiosa imatge que ha pogut capturar mentre volava en avió. Mirant per la finestra ha pogut captar l'ombra de l'avió encerclada per una mena d'arc de Sant Martí circular però molt petit. Es tracta d'un fenomen que s'anomena 'glòria'.

Les glòries es produeixen al costat oposat del sol, per això acostumen a envoltar la pròpia ombra d'un avió o d'una persona, si es va en avió per veure-les cal tenir per sota un núvol o com a mínim una lleugera condensació. Com més unfiformes són les gotetes dels núvols, millor es veu el fenomen. El fenomen també es pot veure a muntanya, sobretot quan la boira queda per sota de l'observador.

Tot i que són fenòmens similars, una glòria no és simplement un arc de Sant Martí complet. Perquè puguem veure un arc de Sant Martí s'ha de produir la reflexió i la refracció, mentre que en el cas de les glòries també hi intervé la difracció, que és un procés en el qual la llum no entra ben bé a les gotetes d'aigua sinó que les voreja i forma unes ones. Les glòries són un fenomen més complex: la comunitat científica ha tingut problemes fins fa ben poc per poder-lo entendre.

Les glòries també estan molt sovint associades a un altre fenomen, l'espectre de Broken, una ombra allargada i triangular que es projecta a la boira en algunes ocasions quan l'observador està a contrallum, i que li fa com de mirall fantsamagòric.