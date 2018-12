El 2018 ha tornat a ser un any molt càlid a Catalunya

Tot i les pluges i nevades abundants d'aquest 2018, en conjunt a Catalunya ha tornat a ser un any molt càlid. Segons càlculs fet per la secció meteorològica de l'ARA aquest any quedarà agrupat amb els quatre anys anteriors pel què fa a la temperatura mitjana. A partir de les dades de disset observatoris de diferents indrets de Catalunya la mitjana d'aquest 2018 quedaria al voltant dels 14,2 graus, lleugerament per sobre de la dels últims dos anys, però sensiblement inferior a la del 2015.

Cal recordar que segons dades oficials del Meteocat els últims quatre anys havien registrat temperatures molt per sobre del normal a Catalunya, amb anomalies de gairebé un grau respecte a la mitjana del període 1950-2017. D'entre aquest grup de gairebé 70 anys, només el 2011 i els 2006 igualen la temperatura mitjana del 2014, 2015, 2016, i 2017. El càlculs fets per l'ARA situen el 2018 en aquest mateix nivell d'any molt càlid.

En molts indrets el febrer ha estat l'únic mes amb temperatures per sota de la mitjana

Per regions les comarques de la costa i del prelitoral són les que hna registrat un any proporcionalment més càlid, i en canvi al Pirineu i Prepirineu la temperatura ha estat més baixa. D'entre els 17 observatoris seguits, només Núria ha viscut un 2018 una mica més fred respecte la mitjana dels últims anys. A l'aeroport de Reus, en canvi, l'anomalia s'ha disparat fins a 1 grau.

Per mesos el gener i els mesos de l'estiu són els que proporcionalment han tingut temperatures més altes del que tocaria. En conjunt només el febrer ha estat més fred de l'habitual si s'agafa com a referència la mitjana del període 1971-2000.