Les millors fotos meteorològiques de l'any

Aquesta setmana s'han donat a conèixer els guanyadors del Weather Photographer of the Year, el concurs que organitza la Royal Meteorological Society amb la finalitat de premiar les millors fotografies de l'any relacionades amb el temps. La guanyadora segons el jurat ha sigut una curiosa imatge del Pont de Brooklyn de Nova York enmig d'una tempesta de neu, captada pel fotògraf Rudolf Sulgan.

El guanyador s'ha escollit a partir d'una preselecció de 26 imatges, entre les quals hi ha la captura d'un mallorquí, el fotògraf Marc Marco, que va capturar una impressionant imatge de tempesta sobre el mar des del mirador de sa Foradada, a prop de Deià. Marco havia provat molts cops d'obtenir una bona fotografia de tempesta des d'aquest punt, però aquella nit el fet que la lluna fos grossa i il·luminés l'escena li va permetre obtenir aquesta sensacional fotografia, segons ha explicat a l'organització del concurs. La foto es va fer el 13 de setembre de l'any passat.

La preferida del públic ha sigut una imatge capturada per Alexey Trofimov al llac Baikal, a Sibèria, un llac tan gran que conté un 20% de tota l'aigua dolça del planeta. Quan a l'hivern el llac es glaça ho fa de manera irregular, i això provoca que alguns blocs de gel emergeixin a la superfície, on són esculpits pel vent i els canvis d'estat, que acaben produint aquestes formacions de color turquesa. A la galeria que encapçala aquesta peça hi trobareu un grapat de les fotos escollides entre les més de 7.700 que han entrat a concurs.