La nevada seguirà complicant la circulació aquest dilluns

Els mapes del temps diuen que els primers deu dies de febrer seran els més freds d’aquest hivern. Ahir al vespre la cota de neu va anar baixant fins a situar-se entorn dels 700 metres, tot i que de manera molt local en algunes fondalades del nord del país va baixar per sota dels 500 metres.

Aquest dilluns es mantindrà una situació semblant a la d’ahir. Durant tot el dia s’esperen precipitacions en qualsevol punt del territori. Tot i això, al matí aquests ruixats seran més dispersos i a la tarda tornaran a ser més extensos i continuats. Això suposa que els problemes a la carretera es podrien repetir, per aquest motiu, per exemple, el transport escolar d'algunes zones es podria anul·lar, o fins i tot es podria plantejar tancar algunes escoles concretes dels punts més afectats per la nevada i les glaçades.

El vent de llevant, que continuarà bufant amb cops de més de 40 km/h al litoral, farà arribar una massa d’aire no tan freda. És per aquest motiu que la cota de neu pujarà una mica i se situarà en general al voltant dels 1.000 metres. Localment, però, pot tornar-se a escapar algun floc una mica més avall. Als cims més alts del prelitoral i de la Serralada Transversal, així com en bona part del Prepirineu i del vessant sud del Pirineu, es poden acumular entre 10 i 30 cm de neu nova. De cara a dimarts, la borrasca que ens ha estat acompanyant aquestes últimes hores tendirà a allunyar-se. Això farà que s’obrin clarianes, malgrat que encara quedaran alguns ruixats residuals que, durant el vespre, seran en forma de neu per damunt dels 500 metres.

L’entrada d’una massa d’aire fred farà baixar notablement la temperatura a partir de dimecres. L’ambient tornarà a ser de ple hivern, amb glaçades generalitzades a l’interior i fins i tot en alguns trams de la costa. Caldrà estar pendents de la situació meteorològica per si a mitjans de setmana reapareixen els ruixats. A hores d’ara, els diversos models no s’acaben de posar d’acord. Alguns aposten per una situació de fred i ambient sec. Això faria que tinguéssim un cel força net de núvols. En canvi, d’altres indiquen la possibilitat que puguin caure alguns ruixats que podrien ser en forma de neu en cotes força baixes.