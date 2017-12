Un petit tornado enmig de la nevada sorprèn al pla de Lleida

S'esperava un divendres amb força fenòmens meteorològics, però segurament el que ningú preveia era veure era un petit tornado. Cap a dos quarts de tres del migdia, una mànega s'ha despenjat d'un dels núvols que havien crescut amb molta força a Ponent. El fenomen s'ha produït entre el Pla d'Urgell i les Garrigues i, segons els testimonis, ha arribat a tocar terra entre els municipis de Juneda, Arbeca i les Borges Blanques. El tornado ha aparegut en un moment en què queia neu granulada a la zona, i ha anat acompanyat d'alguns trons.

Segons l'expert en tornados i fiblons Oriol Rodríguez, tot fa pensar que es tracta d'un fenomen curt i poc intens, catalogable com a EF0, el grau més baix en l'escala de tornados de Fujita-Pearson.

No és del tot extraordinari que hi hagi un fenomen d'aquest tipus al desembre, segons les dades d'Oriol Rodríguez és el quart que es produeix en aquest mes de l'any des del 2000. Sí que és excepcional que s'hagi produït en un núvol que descarregava neu. En dues ocasions abans hi havia hagut tornados en dies amb nevades en algunes comarques, però amb dades des de l'any 2000 mai a la mateixa zona.

Més tard durant la tarda diversos observadors també han pogut veure com a mínim dos caps de fibló des de punts de la costa central, un d'ells bastant imponent. Tots dos estaven ubicats sobre el mar a uns quants quilòmetres de la costa.

