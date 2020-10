Aquest any tampoc farà fred per Tots Sants

L'entrada d'aire fred ja s'ha notat clarament aquesta matinada, especialment en comarques del nord i de l'est on ahir els xàfecs i calamarsades ja van enfonsar la temperatura a la tarda. Avui el dia ha començat amb 3 graus a Girona, on aquest dilluns al matí la temperatura era de 12 graus. No a tot arreu el termòmetre s'ha enfonsat tant, però en moltes comarques avui el dia ha començat amb 5 o 6 graus menys que ahir, valors que ara feia uns vuit dies que no teníem. D'entre les mínimes d'avui destaquen (en ºC):

La Tosa d'Alp (2.500), -6

El Pont de Suert, -2

Guardiola de Berguedà, -1

Puigcerdà, 0

Sort, 0

Berga, 3

Girona, 3

Manresa, 4

Lleida, 5

Barcelona (Zoo), 11

Amposta, 12

Tarragona, 13

Aquest migdia també serà el més fred de la setmana, la temperatura en general no passarà dels 20 graus. El pas d'un front farà que al migdia el cel quedi enterbolit o fins i tot mig tapat en algunes comarques de la meitat oest, però avui no es repetiran els xàfecs i pedregades d'ahir. El vent encara es deixarà sentir d'entre ponent i mestral al Camp de Tarragona i en punts de l'altiplà central, però amb el pas de les hores tendirà a minvar clarament.

[[OBECT]]

Demà també hi haurà estones de cel enterbolit, aquest dimecres els núvols més espessos afectaran comarques de la costa i del prelitoral, sobretot al migdia i a la tarda. La resta de la setmana el temps serà encara més tranquil, amb cel clar i només alguns bancs de boira sobretot en punts de la Catalunya Central.

El més destacable del temps de la resta de la setmana serà la pujada de la temperatura, sobretot al migdia. Una entrada d'aire càlid dispararà el termòmetre més de cinc graus de forma progressiva, i arribarem al cap de setmana de Tots Sants amb temperatures de fins a 25 graus al migdia en sectors prelitorals i de les Terres de l'Ebre. Temperatures molt altes per a l'època.

El temps tranquil i anticiclònic afavorirà la inversió tèrmica de matinada, i això comportarà que en molts indrets la temperatura nocturna i de primera hora no pugi tant. A primera hora seguirà fent una mica de fred i, per tant, s'eixamplarà la diferència de temperatura entre el matí i el migdia. La pujada de la temperatura fondrà amb tota la seguretat la neu que ahir va caure al Pirineu.

Aquest ambient molt càlid per a l'època durarà ben bé 4 o 5 dies. Fins dimarts que ve les opcions de canvis són escasses, a partir de llavors la incertesa és molt elevada, el fred podria tornar amb força però a hores d'ara l'escenari més probable és simplement una normalització de l'ambient per ser principis de novembre.

[[OBECT]]