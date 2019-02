Avui esclatarà la primavera però el cap de setmana acabarà amb més fred

Aquesta nit l'entrada de la tramuntana ha disparat la temperatura a l'Empordà, però a les comarques més enclotades s'hi han repetit les glaçades. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquem:

El Pont de Suert, -5º

Esterri d'Àneu, -3º

La Vall d'en Bas -3º

Girona, -2º

Puigcerdà, -2º

Lleida, -1º

Cervera, 2º

Núria (cota 2.000), 3º

Tarragona, 3º

Terrassa, 6º

Amposta, 6º

Barcelona, 9º

Portbou, 13º

Al migdia notarem un canvi respecte als últims dies. Una entrada d'aire més càlid farà que molts termòmetres s'acostin als 20º, o fins i tot els arribin a superar en algun cas, sobretot a les comarques prelitorals. Avui farà sol, però no és descartable que a prop de mar hi apareguin alguns bancs de boira sobtadament, fruit del xoc entre l'aire càlid i el mar encara molt fred.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà al migdia l'ambient encara serà càlid per a l'època, però no badeu perquè acabarem el cap de setmana amb temperatures un altre cop d'hivern: diumenge al migdia el termòmetre serà de 4 a 7 graus més baix que avui, de màximes per sobre dels 20º passarem a màximes per sota fins i tot dels 15º.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la diumenge

El cap de setmana començarà sense núvols, però diumenge a primera hora el cel estarà mig tapat en molts indrets, sobretot en comarques de la meitat est, i bufarà una mica de vent humit, cosa que farà que sobretot a prop de mar hi hagi estones de cel mig ennuvolat.

La setmana que ve serà tan monòtona com aquesta, però a llarg termini es comencen a divisar alguns canvis en el temps. A partir del dia 4 o 5 de març és probable que reaparegui la neu al Pirineu i l'anticicló es vagi allunyant. Òbviament encara és molt aviat per precisar-ho, però els gràfics de probabilitat de precipitació al Pirineu comencen a marcar un canvi de tendència.

Pel que fa a la temperatura, la setmana que ve tindrem un altre tastet de primavera entre dimecres i dijous, però probablement serà igualment curt i el març començarà amb temperatures més normals per a l'època.