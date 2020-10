Avui la temperatura farà un salt cap amunt que marcarà la resta de la setmana

Aquest matí ha sigut clarament de tardor, però no ha fet tant de fred com ahir. En general a primera hora el termòmetre marcava entre 1 i 3 graus més que dimarts al matí, només en punts de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre la temperatura ha baixat més que la nit passada per l'absència de vent.

Al migdia avui es notarà un salt clar cap a munt de la temperatura. A diferència d'ahir avui les màximes s'enfilaran per sobre dels 20 graus en moltes comarques, sobretot a les Terres de l'Ebre i en general a prop de la costa. El cel continuarà enterbolit a estones, però el sol predominarà de forma clara.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

L'anticicló marcarà també el temps de la resta de la setmana, des d'avui fins dilluns que ve els canvis en l'estat del cel seran escassos. El sol predominarà, gairebé no hi haurà núvols i només aniran apareixent alguns bancs de boira a primera hora en zones enclotades interiors.

Demà la temperatura recularà una mica respecte a avui, sobretot en zones pròximes a la costa, però a partir de divendres entrarà encara aire més càlid que provocarà que alguns termòmetres freguin els 25 graus de cara al cap de setmana. Les temperatures nocturnes i de primera hora variaran poc, s'eixamplarà una mica la diferència de temperatura entre el matí i el migdia.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

No sembla que la situació d'anticicló pugui allargar-se més enllà de dilluns que ve. Els models de previsió estan força d'acord que a partir de dimarts entrarà aire més fred que normalitzarà la temperatura. No encarem una primera part del mes de novembre marcada pel fred, com ha passat en moments de l'octubre, però amb la suavitat que hi haurà els dies vinents tampoc s'augura la tònica.

Aquest canvi de temperatura de la setmana que ve probablement anirà acompanyat d'algunes pluges, que encara és molt aviat per entreveure si seran destacables o anecdòtiques. Entre dimarts i dijous hi ha la possibilitat de diverses tongades de xàfecs. A hores d'ara s'entreveu més probable que aquests ruixats puguin afectar comarques de Tarragona i de l'oest de Catalunya que no pas sectors de l'est. Caldrà seguir-ho.