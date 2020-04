Cap de setmana més càlid a l'espera de nous canvis de temps

L'obertura de clarianes ha fet que aquesta nit fos més freda que les anteriors, molts termòmetres han baixat dels 10 graus de matinada, tant al Pirineu com en punts del prelitoral. Des del 15 d'abril no hi havia temperatures nocturnes tan baixes. D'entre les mínimes d'avui en destaquen (en ºC):

Puigcerdà, 4

Vielha, 6

Sant Pau de Segúries, 6

Girona, 7

Olot, 7

Ripoll, 8

Lleida, 9

Les Borges Blanques, 9

Tarragona, 11

Barcelona, 14

El dia ha començat amb núvols baixos i boires sobretot en comarques de la Catalunya Central, núvols que s'aniran desfent durant el matí. Avui hi haurà més estones de sol que aquest dijous, però a la tarda tornaran a descarregar ruixats i tempestes. Avui se centraran una mica més a l'oest que ahir, afectaran sobretot punts del Pirineu i Prepirineu i en canvi seran menys probables en sectors de la serralada prelitoral.

Aquest migdia la temperatura continuarà la tendència a l'alça, molts termòmetres pujaran per sobre dels 20 graus i algunes màximes fregaran els 25. El cap de setmana l'ambient canviarà poc, demà l'augment dels núvols frenarà una mica el termòmetre al Pirineu i a les comarques de Girona, però en general els migdies dels pròxims dies seran els més agradables de tot el mes.

651x366 Temperatura màxima prevista per diumenge Temperatura màxima prevista per diumenge

Demà el dia començarà amb més intervals de núvols, a primera hora el cel serà mig tapat però durant el matí els núvols s'aniran esqueixant en general. Al Pirineu i a les comarques de Girona és on més variable serà la jornada. A la tarda es repetiran alguns xàfecs al Pirineu, de forma més minsa també acabarà plovent en alguns punts del Prepirineu o en comarques com la Garrotxa. Diumenge començarà amb més sol, a la tarda es repetiran els ruixats al Pirineu i Prepirineu, i en aquest cas la inestabilitat també augmentarà al voltant dels Ports i a les Terres de l'Ebre, on a última hora s'hi podrien escapar també alguns xàfecs sobtats.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i diumenge al vespre Acumulacions de precipitació previstes entre avui i diumenge al vespre

La setmana que ve començarà amb més inestabilitat, però encara és incert fins a quin punts els ruixats i tempestes seran importants. L'entrada d'una bossa d'aire fred provocarà que dilluns i dimarts els xàfecs irregulars afectin més comarques interiors, sectors del prelitoral i potser també alguns punts de la costa, encara és poc clar en quins indrets aquests ruixats podrien arribar-hi amb més ganes i en quins altes de forma més anecdòtica.

És molt possible que aquest canvi de temps obri la porta a una entrada d'aire més fred. Dilluns i dimarts el canvi de temperatura es notarà poc, però al centre de la setmana l'ambient podria tornar a ser molt fresc per a l'època. Tot fa pensar que entrarem al maig sense calor i amb temperatures per sota del que seria habitual.