Cap de setmana de calor més continguda i alguns ruixats

En algunes zones de la costa aquesta nit ha tornat a ser de mal dormir per ser maig. Al Tibidabo i al centre de Barcelona la mínima no ha baixat de 20 graus, i fins i tot indrets interiors com Margalef o la Pobla de Cérvoles han registrat matinades tropicals. Aquest migdia la temperatura començarà recular, avui ja no es repetiran les màximes de fins a 35 graus que ahir va haver-hi per exemple a Seròs, al Segrià. La calor encara serà marcada, però en general la termòmetre es quedarà un o dos graus més curt que ahir.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui el temps serà més variable que els últims dies. El dia ha començat amb algunes boires a les Terres de l'Ebre, però en general al matí només hi haurà bandes de núvols prims. A la tarda el cel quedarà més enterbolit i descarregaran alguns ruixats irregulars. Els xàfecs i tempestes afectaran bàsicament el Pirineu i alguns punts del Prepirineu, però no són descartables ruixats més puntals en comarques de la Catalunya Central o de Ponent, sobretot de cara al vespre.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dissabte Acumulacions de precipitació previstes per aquest dissabte

Demà també serà un dia de cel enterbolit en moltes comarques, però en general els núvols només esmorteiran el sol. A la tarda els ruixats seran més aïllats i només afectaran alguns punts del Pirineu. Dilluns els xàfecs tornaran a guanyar terreny, el dia serà insegur en moltes comarques de la meitat oest, ja no només a la tarda sinó fins i tot al matí. En general seran pluges minses, però en alguns punts del Pirineu i Prepirineu occidentals aquest dilluns s'hi podrien acumular més de 10 l/m2.

La calor més intensa seguirà anant de baixa els dies vinents, demà la temperatura recularà dos o tres gras més, i de cara a dilluns en algunes comarques de l'oest la baixada serà de més de 5 graus. Les temperatures de més de 30 graus quedaran esborrades demà i dilluns. Dimarts repuntarà el termòmetre, però en general tota la setmana que ve la temperatura es mantindrà en nivells més baixos que els últims dos dies. Calor més moderada i més normal per a ser els últims dies de maig.

Pel què fa a l'estat del cel no hi ha indicis que les pluges puguin guanyar terreny més enllà dels xàfecs de dilluns. La setmana que ve tindrà molts dies de sol, i si bé és cert que les nuvolades de tarda deixaran alguns ruixats més que els últims dies al Pirineu i Prepirineu, en general les opcions de pluja seran baixes com a mínim fins al cap de setmana que ve.