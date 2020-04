Cap de setmana amb molt de sol a l'espera de més pluja

L'obertura de clarianes ha fet que aquesta matinada hagi estat en molts casos més freda que les anteriors. Ha glaçat en moltes valls del Pirineu, i com ahir el termòmetre ha fregat els 0 graus fins i tot en algunes comarques prelitorals. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquen (en ºC):

La Tosa d'Alp, -7

Núria, -5

El Pont de Suert, -2

Prades, -2

Esterri d'Àneu, -1

Vilobí d'Onyar, -1

Vic, 1

Girona, 1

Mollerussa, 2

Lleida, 3

Tortosa, 5

Tarragona, 7

Barcelona, 9

Aquest migdia les temperatures seran una mica més altes que les d'ahir, sobretot a les comarques interiors i del Pirineu. Ahir ja es va arribar als 20 graus a Tortosa i a Girona, i avui el termòmetre també s'acostarà a aquest valor a Ponent. El cap de setmana començarà amb el dia més assolellat de la setmana, ja que avui els núvols seran escassos arreu.

Demà començaran a arribar algunes bandes de núvols. En general el sol predominarà, però a les Terres de l'Ebre i en punts de la Costa Daurada el cel serà més variable i mig ennuvolat. L'ambient no canviarà gaire, la temperatura no pujarà més que avui.

Dilluns tornaran les precipitacions, el pas d'una nova borrasca activa farà ploure a la majoria de comarques. En molts indrets de la costa i del prelitoral seran pluges minses, però al Pirineu i en moltes comarques interiors i del sud del país s'hi podrien acumular més de 5 o més de 10 l/m2. La setmana que ve no serà tan plujosa com aquesta, però els canvis de temps s'aniran repetint. Dimarts el sol encara costarà de veure. Al centre de la setmana probablement tornarà a fer sol, però és molt possible que a partir de divendres tornem a entrar en un escenari de molta variabilitat i possibilitat de xàfecs sobtats. Encara hi ha molta incertesa, caldrà seguir-ho.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dilluns Acumulacions de precipitació previstes per dilluns

El canvi de temps de dilluns frenarà la pujada de les temperatures dels últims dies. La setmana que ve començarà amb migdies una mica més freds. No hi haurà un retorn a l'ambient d'hivern que hem tingut aquesta setmana, però els pròxims set dies tampoc es dispararà el termòmetre. Bona part de la setmana que ve la passarem amb temperatures bastant normals o fins i tot una mica baixes per a l'època.