La méteo: tornen el fred d'hivern i la neu a cotes baixes

Com ja va passar la setmana passada aquest dilluns la pluja torna a ser protagonista en moltes comarques. Aquest matí els xàfecs continuaran afectant sobretot la costa i el prelitoral, però a la tarda s'endinsaran també cap a comarques més interiors i del Pirineu. Ruixats sempre intermitents que ja han deixat força aigua en algunes comarques. Entre les pluges més abundants fins a les 8 del matí destaquen (en l/m 2):

Cassà de la Selva, 42

PN dels Ports, 30

Ulldecona, 25

La Tallada d'Empordà, 23

Girona, 22

Banyoles, 20

Amposta, 14

Arenys de Mar, 14

Barcelona (Port Olímpic), 11

Viella, 10

Granollers, 10

Els ruixats aniran acompanyats de vent moderat de llevant, que, tot i que no bufarà amb ratxes fortes, sí que provocarà una situació marítima complicada, especialment a la Costa Brava. El Meteocat té actiu un avís de risc important per mala mar en aquest sector: cal esperar onades que puguin arribar puntualment fins als 3 metres.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Tot i aquest inici plujós i poc fred, la setmana estarà sobretot marcada per un retorn a l'ambient d'hivern. Els pròxims dies una llengua d'aire fred provinent de l'est d'Europa farà baixar més de 5 graus el termòmetre a la majoria de comarques. Tornarem a temperatures fins i tot per sota dels 10 graus al migdia, i de nit les glaçades reapareixeran a la Catalunya Central, a Ponent i en moltes fondalades prelitorals. Aquest fred tardà es farà notar especialment entre dimecres i divendres. El cap de setmana la temperatura remuntarà clarament al migdia, però és possible que les nits continuïn sent encara fredes i amb glaçades més puntuals.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

L'entrada d'aire fred anirà acompanyada d'alguns ruixats. Encara hi ha incertesa sobre això en els mapes del temps, però entre dimecres i dijous la cota de neu baixarà per sota dels 1.000 metres i podria arribar a baixar fins als 500 en alguns moments, això probablement farà que nevi en llocs poc habituals per ser ja primavera. La neu caurà fins al fons de les valls al Pirineu, i segurament també emblanquinarà alguns sectors del Prepirineu, i punts alts de la Catalunya Central i del prelitoral. Caldrà precisar aquest pronòstic en noves actualitzacions.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dijous Acumulacions de precipitació previstes per dijous

Més enllà de la neu, tot fa pensar que entre dimecres i dijous també hi haurà noves pluges, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. A partir de divendres el temps s'entreveu més assolellat, però aquesta ratxa de borrasques actives que hem encetat des de la setmana passada podria continuar entre dilluns i dimarts de la setmana que ve.