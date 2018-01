Matinada amb aiguats de fins a 50 l/m2

Per segona vegada en aquest mes de gener la pluja s'està presentant aquest divendres amb un caràcters gens hivernal, especialment àmbits com el Barcelonès, al Maresme i el Vallès, on les precipitacions ja han acumulat en poca estona fins a 50 l/m2. D'entre les precipitacions més abundants fins a les 7 del matí en destaquem:

Sant Fost de Campsentelles (la Conreria), 62 l/m2

Badalona (Bufalà), 55

Vallirana, 50

Montmeló, 41

Terrassa, 38

Sant Andreu de la Barca, 32

Manresa, 30

La neu també ha començat a caure amb ganes en alguns punts del Pirineu i Prepirineu, fins ara amb una cota al voltant dels 1000 metres que tendirà a baixar durant el dia. Avui és probable que la neu arribi a punts alts de l'altiplà central i de la Catalunya Central, a les Guilleries, ales Muntanyes de Prades, a la Serra del Monstant i en punts alts de comarques com la Segarra, la Conca de Barberà o l'Alt Camp avui és probable que la neu s'hi faci present al migdia, fins i tot amb la possibilitat que s'acumuli gruix destacable. El Meteocat té un avís per neu que afecta moltes d'aquestes comarques. Segons l'observador Jordi Queralt a Puigcerdà ja s'hi han acumulat 9 centímetres aquesta matinada.

En general avui les precipitacions més abundants cauran al centre del dia, i a mesura que avanci la jornada s'aniran desplaçant de nord cap a sud. Hi ha la possibilitat d'acumulacions superiors als 50 l/m2, tant a la costa com en comarques de la Catalunya Central i de l'interior de les comarques de Tarragona.

Demà al matí encara nevarà al vessant nord del Pirineu, però en general el temps milorarà i fins i tot s'obriran clarianes. Diumenge les clarianes aniran a més. Avui i demà l'ambient serà molt d'hivern, però la setmana començarà altre cop amb temperatures suaus per a l'època. El fred clarament d'hivern tornarà a aparèixer entre dijous i divendres que ve.