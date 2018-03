Pendents d'una possible fredorada àrtica en l'inici de la setmana que ve

La situació que s'està dibuixant cada cop amb més certesa de cara a l'inici de la setmana que ve podria ser realment inusual. Una entrada d'aire molt fred provinent de l'Àrtic s'estendrà per Europa aquest cap de setmana i, amb les actualitzacions dels mapes del temps d'avui, ja és probable que també ens afecti a Catalunya de cara a l'inici de la setmana que ve.

Els models indiquen un escenari que a cotes altes ens podria portar els valors típics d'una fredorada de primera categoria, i que en superfície podria provocar glaçades extenses, que puntualment arribarien fins a la costa. Tot i que ja som a 20 de març, entre dilluns i dimarts la cota de neu no només podria baixar per sota dels 500 metres, sinó que podria situar-se a nivell de mar. De moment, però, les possibilitats que el fred vagi acompanyat de precipitacions importants no són altes. Diversos punts de la Catalunya Central i algunes comarques d'entre Girona i Barcelona sí que podrien rebre alguns xàfecs molt dispersos. És molt aviat per precisar res sobre això. Difícilment serà una fredorada que s'allargui més enllà de dimecres, però la resta de la setmana continuarem amb temperatures poc primaverals.

Tot això no passarà, en tot cas, fins dilluns. De moment, avui ens espera un dia en què els núvols aniran augmentant a mesura que avanci el dia. A la tarda i vespre plourà en moltes comarques, sobretot a les de l'oest i de la Catalunya Central, pluges que en general no deixaran més de 4 o 5 l/m2, però que al vessant sud del Pirineu sí que podrien ser més abundants. La cota de neu se situarà poc per sobre o poc per sota dels 2.000 metres. Aquest migdia la temperatura serà 2 o 3 graus més alta que ahir. Entre el vespre i demà al matí el vent tornarà a bufar moderat d'entre ponent i garbí.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a demà, bàsicament de matinada Acumulacions de precipitació previstes per a demà, bàsicament de matinada

540x306 Diferència entre la temperatura màxima d'ahir i la prevista per a avui Diferència entre la temperatura màxima d'ahir i la prevista per a avui

Demà, amb el pas de les hores, s'obriran clarianes, i divendres serà un dia amb molt de sol. Tot i això, divendres a la tarda un front farà nevar al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu que baixarà puntualment dels 1.000 metres. El front també provocarà ruixats dispersos en diferents comarques de Girona.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a divendres Acumulacions de precipitació previstes per a divendres

Per no trencar la tònica, el cap de setmana arribaran més sistemes frontals. Dissabte serà un dia mig ennuvolat en general, i a la tarda s'escaparan tímides nevades al Pirineu i xàfecs sobtats en algunes altres comarques del nord. Diumenge serà un dia més gris en general, però la borrasca en aquest cas afectarà més el País Valencià que no pas Catalunya. A la tarda i vespre, però, hi ha possibilitats que plogui també a la costa. El que s'entreveu per a dilluns i dimarts ja ho hem explicat a l'inici.