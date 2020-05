Torna la calor d'estiu, i aquest cop podria instal·lar-se

L'entrada d'aire càlid i la tramuntana han fet que aquesta nit hagi sigut tropical en alguns punts de l'Alt Empordà –a Roses i Espolla no s'ha baixat dels 21 en graus en tota la matinada–, i en general el dia ha començat amb temperatures un o dos graus més altes que el dia anterior. A les zones més enclotades i amagades del vent la matinada encara ha sigut freda: a Das la mínima ha sigut d'1 grau, a Olot i a Ripoll de 7, i a Girona de 9.

Aquest migdia farem un pas més cap a l'ambient d'estiu. Al centre del dia hi haurà 1 o 2 graus més que ahir en molts casos, màximes que saltaran per sobre dels 25 graus amb més facilitat que ahir. La sensació d'estiu anirà augmentant progressivament a mesura que avanci la setmana. Demà el termòmetre ja s'acostarà als 30 graus en algunes comarques interiors, dijous ja s'hi arribarà puntualment i divendres serà probablement el dia més calorós d'aquesta primavera fins ara.

651x366 Temperatura màxima prevista per a aquest dimarts Temperatura màxima prevista per a aquest dimarts

A llarg termini no hi ha indicis clars que la calor hagi de marxar, com sí que va passar amb el primer pic de calor de l'any. A partir de diumenge la temperatura es podria suavitzar un o dos graus, però és poc probable que notem una clara baixada del termòmetre durant els últims dies de maig. Aquesta vegada l'ambient d'estiu sembla que arriba amb voluntat d'instal·lar-se.

Pel que fa a l'estat del cel, les novetats seran escasses els pròxims dies. Avui creixeran nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que no deixaran ruixats. A partir de demà seran més probables els ruixats aïllats de tarda entre el Ripollès, la Cerdanya i el nord del Berguedà, però no serà fins al cap de setmana que les tempestes de tarda començaran a ser destacables i extenses al Pirineu. A la resta els núvols seran escassos durant bona part de la setmana. No és descartable que de cara a diumenge les tempestes puguin afectar algunes comarques més enllà del Pirineu, però en general l'últim tram del maig s'entreveu sec.

És important recordar que, tot i que aquests primers dies de la setmana la temperatura encara no és alta, el sol crema de la mateixa manera. Avui l'índex UVI màxim previst ja és de nivell entre 8 i 9 a Catalunya, és a dir, molt alt. Cal buscar l'ombra al migdia i evitar una exposició continuada del sol sense protecció.