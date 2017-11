Tres entrades d'aire fred faran que els pròxims deu dies siguin molt d'hivern

Aquest matí de dilluns la sensació d'hivern ja s'està fent evident. El fort vent ha evitat glaçades a les cotes baixes del Pirineu, però per sobre dels 2.000 metres ja s'ha baixat fins als -11º a la Vall de Boí i fins als -10º a Espot. A la costa la gran majoria dels termòmetres han reculat per sota dels 10º de matinada.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre ahir al migdia i avui Diferència de temperatura prevista entre ahir al migdia i avui

Aquest migdia l'ambient serà clarament més fred que ahir, les màximes es quedaran 3 o 4 graus més curtes que diumenge en molts casos i el fort vent augmentarà encara més la sensació de fred. Avui la tramuntana està bufant amb ratxes molt fortes als cims del Pirineu i en alguns punts de l'Empordà. De nit ja hi ha hagut cops de vent de 120 km/h a Portbou i de 117 al Puig Sesolles, al Montseny. Les ventades continuaran durant tot el dia. El vent també bufarà amb ganes a l'Ebre i es deixarà sentir moderat en moltes altres comarques. Demà anirà a la baixa, però la tramuntana i el mestral seran una tònica de tota la setmana a l'Empordà i a l'Ebre.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a les primeres dotze hores d'avui Cops de vent màxims previstos per a les primeres dotze hores d'avui

Avui serà un dia dominat pel sol, tot i que durant el matí encara nevarà al vessant nord del Pirineu. Durant les últimes hores s'han acumulat gruixos de fins a 30 a les cotes altes del vessant nord del Pirineu. Fins i tot poc per sobre dels 1.000 metres la nevada ha acumulat més de 10 centímetres al nord de la serralada. L'emblanquinada ha afectat sobretot la Vall d'Aran, el nord del Pallars i Andorra, però també sectors del nord del Ripollès i de la Cerdanya.

L'observador de Puigcerdà, Jordi Queralt, ens fa arribar una dada interessant: la nevada d'avui és la més prematura a Puigcerdà com a mínim des del 2009. L'any passat va arribar poc després, el 7 de novembre, però alguns dels últims set anys ha calgut esperar fins al desembre per veure nevar a la capital de la Cerdanya.

I no és maco veure això de bon mati? Bon dia de neu a tothom i continua nevant! Equipaments a Canillo i 15/20cm a 1700m. #andorra pic.twitter.com/rwsJIg2LmZ — Ricard Riba Alcobé (@RicardRiba_and) November 6, 2017

Ha nevat a tot el Pirineu i en alguns casos també a fons de vall, amb acumulacions de fins a >30 cm a cotes altes #MeteoMuntanya #meteocat pic.twitter.com/LnwkwRLea3 — Meteocat (@meteocat) 6 de novembre de 2017

El canvi de temps més important de la setmana arribarà dimecres a la tarda i nit, i afectarà tant el nord del Pirineu com punts de la costa. Dimecres tornarà a nevar fins a cotes baixes a la Vall d'Aran, i al nord del Pallars i d'Andorra. Els ruixats també reapareixeran en sectors pròxims a la costa com la Selva, el Maresme i l'àrea metropolitana de Barcelona, on a la tarda i vespre hi cauran xàfecs sobtats i localment forts. Aquesta borrasca afectarà especialment les Balears, on dijous i divendres plourà amb ganes, sobretot a Menorca i al nord de Mallorca.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dimecres caiguin més de 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dimecres caiguin més de 5 l/m2

La borrasca de dimecres reobrirà la porta al fred i és probable que en molts casos el dia amb la temperatura més baixa de la setmana acabi sent dijous. Començarem el cap de setmana amb un ambient una mica més suau, però és probable que dilluns que ve el fred es reactivi per segona vegada. Tot plegat dibuixa una panorama de cara als pròxims 10 dies en què la majoria de jornades la temperatura serà baixa per a l'època, i molt més típica de l'hivern que de la tardor. El fred ha arribat per quedar-se.