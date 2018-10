El blanc s'apodera del paisatge a l'espera de més nevades

Aquest cap de setmana hi ha hagut la primera gran emblanquinada de la temporada. La neu ha arribat de manera extensa al Pirineu, i fins i tot ha tenyit de blanc la part més alta del Montseny i dels Ports de Beseit. Destaquen els 39 centímetres acumulats a la Bonaigua, a la cota 2.300, els 25 del Prat d'Aguiló, al nord del Cadí, o els 23 de Boí. Al Port del Comte se n'han acumulat 20, i a Núria també més de 10.

La nevada d'aquest cap de setmana no serà l'única del mes d'octubre: una altra borrasca activa afectarà entre demà a la tarda i dimecres al migdia. La pertorbació arribarà amb vents de sud-oest, cosa que fa penar que la nevada més important en aquest cas caurà al vessant sud del Pirineu, on es podria arribar a acumular fins a mig metre de neu a les cotes més altes. La nevada que s'acosta no emblanquinarà cotes tan baixes, en aquest cas la cota de neu es mourà en general entre els 1.500 metres i els 2.000.