El pas de la borrasca 'Àlex' obliga a activar el pla Ventcat

Protecció Civil va activar ahir al vespre en fase d'alerta el pla Ventcat a causa de l'arribada de la borrasca 'Alex', una profundíssima pertorbació que, tot i que no ens afectarà de ple, sí que provocarà ventades que puntualment poden superar els 70 o 80 km/h en alguns casos. Aquesta nit a la Bretanya s'han registrat ratxes de vent de fins a 186 km/h a Belle-île o de 131 km/h a Vannes. A Catalunya els cops de vent més forts es produiran entre aquest matí i el migdia, especialment en comarques centrals i del sud de Catalunya, en particular a prop de la costa.

651x366 Cops de vent màxims previstos entre les 11 i les 2 del migdia Cops de vent màxims previstos entre les 11 i les 2 del migdia

El vent bufarà sobretot de garbí, tot i que la tarda girarà cap a ponent i mestral. Les ventades provocaran també una situació marítima complicada, amb onades que poden arribar a superar els 2 o 3 metres de cara a la tarda. Demà i diumenge el vent no desapareixerà; de fet, el Meteocat manté actiu per demà un avís per possibles ratxes fortes en moltes comarques centrals i del sud de Catalunya. En aquest cas el vent bufarà aponentat. Diumenge al matí es deixarà sentir menys, però a la tarda podria tornar a bufar amb ratxes fortes en diverses comarques, no només en els indrets on és més habitual.

A part del vent, la pertorbació 'Àlex' també farà ploure gairebé arreu aquest migdia. Una tongada de pluja que s'entreveu ràpida i poc abundant en moltes comarques, però que podria deixar quantitats de precipitació superiors als 50 l/m2 en punts de la Ribagorça i del Pallars. La cota de neu es mantindrà per sobre dels 2.000 metres durant bona part del dia, però aquesta nit es desplomarà fins als 1.200 o 1.300, cosa que fa pensar de nou en emblanquinades en cotes molt baixes per ser a principis d'octubre.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

El cap de setmana tindrà més sol que núvols en general, especialment en comarques costaneres i del sud. Al Pirineu no hi farà tant de sol, i diumenge reapareixeran algunes pluges i ruixats de neu sobretot al nord de la serralada. Diumenge la cota de neu serà molt variable, però en general no nevarà per sota dels 1.800 metres. Diumenge a la tarda també hi pot haver alguns ruixats i tempestes en comarques de Girona, xàfecs curts però intensos.

Tot plegat comportarà un canvi clar en l'ambient. Aquest divendres ha començat amb temperatures encara més altes que ahir en moltes comarques, però durant la jornada la sensació tèrmica no farà altra cosa que baixar. Avui les màximes seran fins a 10 graus més baixes que ahir en moltes comarques del Pirineu i de la Catalunya Central, i el vent augmentarà clarament la sensació de fred també a la costa.

Demà l'ambient serà de plena tardor, amb màximes per sota dels 20 ºC a la majoria de comarques. Diumenge al migdia la temperatura repuntarà una mica, però l'inici de la setmana que ve tornara a estar marcat per un fred avançat per a l'època. A partir de dimecres la temperatura pujarà d'una forma més notòria.