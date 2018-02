Dissabte fred a l'espera de l'arribada del tren siberià

La nit ha tornat a ser gèlida a gran part de Catalunya amb glaçades intenses a l'interior i pràcticament han arribat fins a primera línia de la costa en alguns sectors del nord-est. A continuació, us fem un petit resum de les mínimes més destacables d'avui:

Das, –9 ºC

Guixers, –8 ºC

Prades, –8 ºC

El Pont de Suert, –8 ºC

Puigcerdà, –7 ºC

Cardona, –6 ºC

Mollerussa, –6 ºC

Vilobí d'Onyar –6 ºC

Fornells de la Selva, –5 ºC

Blanes, 0 ºC

Tarragona, 3 ºC

Barcelona, 6 ºC

Aquest ambient de ple hivern dominarà avui gairebé durant tota la jornada malgrat el sol. S'espera un dissabte estable amb temps esplèndid a gairebé tot Catalunya. Malgrat tot, a les comarques de Girona i al Pirineu hi podrien arribar alguns núvols prims de cara a la tarda que podrien fer enteranyinar el cel cap a aquests sectors. Durant el vespre i la nit, el cel quedaria cobert en molts sectors de la meitat nord. Durant la matinada, no es descarten alguns ruixats que puguin fregar la costa central, en principi fenòmens locals.

540x306 Augment de les temperatures màximes respecte a dissabte / GFS 0.25º / ARA Méteo Augment de les temperatures màximes respecte a dissabte / GFS 0.25º / ARA Méteo

De cara a demà, les glaçades no seran tan extenses a causa de la nuvolositat que haurà estat present durant bona part de la nit. Molt probablement, ens llevarem amb un ambient no tant fred com avui. A partir de mig matí, aquests núvols haurien de desaparèixer al litoral i punts del nord-est i deixarien pas a un diumenge molt assolellat i estable a gran part de Catalunya. Tot això, acompanyat d'unes temperatures màximes que remuntarien transitòriament. En definitiva, cap de setmana aprofitable per a tothom que vulgui gaudir de la neu que ha caigut al Pirineu en les últimes jornades.

Pendents de com es va perfilant el xoc de trens meteorològic

De cara a dilluns, s'espera una jornada d'impàs. El tren siberià el tindrem a les portes i l'aire fred començarà a instal·lar-se sobre casa nostra. En principi, durant la jornada de dilluns no s'esperen grans precipitacions, solament ruixats irregulars que afectarien sobretot l'interior de Catalunya i alguns plugims a la costa, amb una cota de neu que aniria baixant dels 1.200 metres a principi de la jornada fins als 400 o 600 metres a últimes hores del dia.

Sembla que dimarts i dimecres podrien ser els dies estrella d'aquesta setmana. S'esperen dues jornades amb precipitacions extenses que podrien tenir una gran afectació territorial i que, a més, podrien anar combinades amb la massa d'aire fred siberià que se'ns tiraria al damunt. Per tant, això vol dir que la cota de neu difícilment pujaria més enllà de les platges catalanes, amb els mapes d'avui. Haurem d'anar seguint aquests mapes de molt a prop.

540x306 Cota de neu prevista per dimecres fins al migdia / GFS 0.25º / ARA Méteo Cota de neu prevista per dimecres fins al migdia / GFS 0.25º / ARA Méteo

540x306 Cota de neu prevista per la nit de dimarts a dimecres / GFS 0.25 / ARA Méteo Cota de neu prevista per la nit de dimarts a dimecres / GFS 0.25 / ARA Méteo

És una situació molt estranya, ja que les precipitacions arribaran d'una depressió que estaria situada al sud-oest peninsular. A Catalunya s'han viscut poques nevades provinents del sud i, per tant, els petits moviments que no puguin modelitzar bé els models a llarg termini podran afectar la posició de qualsevol dels dos centres d'acció principals (la massa càlida i humida del atlàntic, contra la massa d'aire fred i sec siberià), i això pot comportar variacions considerables en el pronòstic.

540x306 Precipitació prevista acumulada per dimarts 24h / GFS 0.25º / ARA Méteo Precipitació prevista acumulada per dimarts 24h / GFS 0.25º / ARA Méteo