Les pluges superen els 200 l/m2 i posen diversos rius al límit

Matinada de pluges encara molt abundants en comarques de la meitat est. Aquest matí les precipitacions ja són menys abundants i només afecten algunes comarques de Girona, però durant la matinada els aiguats han posat diversos rius al límit. Els cabals no han arribat als nivells del temporal Gloria, però rius com la Tordera s'han desbordat en el tram més baix, tot i que no amb la intensitat de fa tres mesos.

A Fogars de la Selva la Tordera ha arribat aquesta nit a un cabal de 280 m³/s; durant el Gloria el pic va ser de 375. Aquest matí rius com l'Onyar i el Ter encara no havien començat a baixar de cabal: l'Onyar a Girona està portant 470 m³/s, no gaire lluny del pic de 535 del gener, i el Ter baixa al tram baix amb una cabal al voltant dels 750 m³/s, lluny dels 1.000 que va arribar a portar al gener.

El desbordament del riu de La Tordera torna a negar els camps agrícoles del Pla de Grau, però no amb la mateixa intensitat de fa 3 mesos #malgratdemar pic.twitter.com/eD3uTdRQvF — Aj de Malgrat de Mar (@ajmalgrat) April 22, 2020

Així es desperta l'Onyar.

Bon dia. pic.twitter.com/HO0xyOwIJx — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) April 22, 2020

Els aiguats afecten la circulació en una vintena de carreteres i condicionen, també, el servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que ofereix el servei entre Olesa i Manresa i entre Igualada i Martorell per carretera. A la línia del Vallès hi ha retards de 20 minuts a causa d'un despreniment. Les pluges també han provocat esllavissades a les carreteres: estan tallades la BP-1101 al Bruc, la BV-2041 a Gavà, la BV-2425 a Gelida i la GI-542 a Osor. Per inundacions ho estan la C-31 a Ullà, la C-35 a Fogars de la Selva i la GI-653 a Serra de Daró. Un accident talla, també, l'AP-7 al Perelló. En total hi ha una vintena de vies amb afectacions. Al Metro de Barcelona està tancat l'enllaç entre la L2 i la L4 a l'estació de Passeig de Gràcia.

Els Bombers han rescatat de matinada dos vehicles que havien quedat atrapats per la crescuda de l'aigua a la llera del Ter, entre Verges i Ultramort, al Baix Empordà. Una persona ha sortit il·lesa, mentre que l'altre ocupant ha hagut de ser rescatat pels Bombers, que han accedit al vehicle amb una línia de vida. El conductor estava a sobre del capó. No estava ferit però mostrava signes d'hipotèrmia lleu. Hi han treballat set dotacions.

Les pluges més abundants des de dissabte s'han produït sobretot en comarques de la costa i del prelitoral centrals. Aquestes són algunes de les quantitats més importants acumulades durant els últims 4 dies (en l/m²):

Begues (PN del Garraf), 225

Barcelona (Tibidabo), 211

Barcelona (raval), 215

El Prat de Llobregat, 208

Vallirana, 207

Santa Coloma de Farneres, 196

Torroella de Montgrí, 172

Roses, 167

Sant Cugat del Vallès, 163

Portbou, 163

Montserrat, 156

Santa Susanna, 150

Torredembarra, 149

Viladrau, 145

Malgrat de Mar, 143

Vilanova del Vallès, 143

El Vendrell, 139

Sabadell (Parc Agrari), 132

Banyoles, 131

Al centre de Barcelona hi ha hagut 55 hores i mitja de pluja des de dissabte, el que vol dir que en només cinc dies hi ha hagut un 32% de les hores de pluja que hi ha hagut de mitjana durant els úlitms anys. A Girona la pluja ha durat 59,5 hores, a Tarragona 52 i a Lleida 35,5.

Més sol i temperatures a l'alça

Aquest mes d'abril ja és el més plujós a Barcelona des que es recullen dades. Fins a les nou del vespre l'Observatori Fabra del Tibidabo suma aquest mes 259 l/m², molt per sobre de l'anterior rècord per al quart mes de l'any, que data del 1942 i era de 186 l/m² en tot el mes. Des del 1994 no plovia tant en un sol mes a Barcelona. Cal anar fins al setembre d'aquell any per trobar una acumulació de pluja més important en 30 dies, que llavors van ser 272 l/m². Els dos mesos recents amb més pluja a Barcelona van arribar seguits: l'octubre i el novembre del 2018 van caure 202 l/m².

Avui amb el pas de les hores el temps anirà millorant. Durant el matí les pluges acabaran de desaparèixer i fins i tot s'obriran algunes clarianes. A la tarda no són descartables algunes tempestes al Pirineu i en comarques de l'oest, ruixats molt més puntuals. Avui la temperatura màxima serà més alta que ahir a Ponent, on les clarianes seran més protagonistes. A la costa l'ambient canviarà poc.

El vent continuarà bufant amb cops de 50 o 60 km/h en molts indrets, sobretot a la costa central i al sud de la Costa Brava. Ahir la boia de mesura ubicada unes quantes milles mar endins a l'altura del cap de Begur va registrar una altura significant de les onades superior als 4 metres i onades puntuals de més de 7.

Demà encara serà un dia mig ennuvolat en moltes comarques, però a partir de divendres les clarianes seran cada cop més protagonistes. Els pròxims dies el temps serà molt primaveral, és a dir, matins amb sol i tempestes de tarda sobretot al Pirineu i Prepirineu. La temperatura farà una clara pujada a partir de divendres. Els últims dies de la setmana hi haurà un esclat de primavera: el termòmetre s'enfilarà fins als 20 graus en molts indrets i algunes màximes arribaran fins i tot als 25.

A llarg termini no s'entreveu cap nova situació de pluges extenses, però sí que és probable que a partir de dilluns els ruixats i les tempestes de tarda puguin afectar més comarques. El temps molt fresc, variable i amb ruixats dispersos podria marcar el canvi de mes.