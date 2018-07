A les portes d'una de les setmanes més caloroses de l'estiu

Aquesta ha estat una nit de les difícils per conciliar el son a moltes localitats de la costa i, fins i tot, al prelitoral. El cel mig ennuvolat ha impedit el refredament nocturn, i l'elevada humitat ambiental ha accentuat molt la sensació de xafogor. D'entre les mínimes més suaus cal destacar valors de 24 graus al centre de Barcelona, a l'Ametlla de Mar, Tarragona o a Torredembarra.

Aquest diumenge serà un dia assolellat a la majoria de comarques. L'excepció seran els núvols baixos que encara s'arrossegaran per diversos trams del litoral, sobretot cap a la Costa Daurada, el sud de la costa Central i alguns trams de les costes valencianes i de les Balears. Els núvols seran més freqüents a primeres hores del dia i de cara al vespre. Al centre del dia donaran pas a moltes estones de sol.

Independentment, aquesta tarda, es preveu que tornin a créixer nuvolades en àmbits de muntanya del Pirineu. Avui els xàfecs seran més freqüents que ahir i afectaran sobretot punts de l'Alt Pirineu i el vessant francès, però també s'espera que se'n formin cap al sector del Ripollès, l'Alta Garrotxa o el Canigó.

La xafogor serà una constant arran de mar i també s'accentuarà la sensació de calor a la resta del territori. Les màximes pujaran entre 1 i 3 graus respecte d'ahir a l'interior i el nord.

540x306 Previsió de xàfecs per aquest diumenge / GFS (ARA.CAT) Previsió de xàfecs per aquest diumenge / GFS (ARA.CAT)

Una setmana de calor forta

Els mapes d'aquest diumenge no han variat pel que fa al pronòstic a mitjà termini: la setmana que demà encetarem serà una de les més fortes de l'estiu pel que fa a la calor.

El motiu serà l'increment de la temperatura en altura causada per l'arribada d'una massa d'aire calent procedent del nord d'Àfrica. No afectarà de ple Catalunya -s'emplaçarà a la vertical de l'oest de la península Ibèrica-, però la seva proximitat farà que en notem clarament els efectes.

El termòmetre variarà poc dilluns, i en general durant la primera meitat de la setmana. La temperatura escalarà posicions al termòmetre sobretot a partir de dimecres i dijous. Abans del cap de setmana ja podria arribar a fregar la marca dels 40 graus als indrets més tòrrids de Ponent i de l'interior de València.

La calor va per llarg, ara per ara no s'entreveu cap refrescada general com a mínim durant la primera desena del mes d'agost.

El sol es combinarà amb alguns núvols prims els pròxims dies, amb capes de núvols baixos intermitents a la costa. Els xàfecs i tronades de tarda sovintejaran especialment durant la primera meitat de la setmana al Pirineu i sectors del Prepirineu.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima de diumenge i la de divendres 3 / GFS (ARA.CAT) Diferència entre la temperatura màxima de diumenge i la de divendres 3 / GFS (ARA.CAT)